Parres se vistió de Gala para distinguir a sus mejores deportistas

El salón de actos de la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós", en Arriondas, acogió la vigesimoprimera Gala del Deporte de Parres, contando con la presencia, entre otros, del alcalde Emilio García Longo y de la edil responsable de Deportes, Cecilia García Llamedo. Más de un centenar de deportistas recogieron su reconocimiento como finalistas de Juegos Escolares, Campeonatos de Asturias y Copas y Campeonatos de España.

Por sus logros deportivos fueron reconocidos como mejor club el Jaire Aventura-Los Rápidos; Mejor Promesa masculina: Íker San Martín García; Mejor Promesa femenina: Sandra Bulnes del Cueto; Mejores Deportistas Masculino y Femenino: Pedro Vázquez Llenín y Andrea Rodríguez Alonso, y el Premio a la Trayectoria Deportiva se otorgó a Juan Bulnes Sánchez.

Esfuerzo continuado

"Como hicimos ayer en la Gala, felicitamos a todas y todos los deportistas galardonados y a sus clubes, y reconocemos igualmente a técnicos, equipos directivos de clubes, patrocinadores, voluntarios y sobre todo a las familias por el esfuerzo continuado para que todos estos éxitos sean una realidad", apuntó el regidor parragués.

"Y con esos reconocimientos a los triunfos van también los que tienen que ver con los valores deportivos que aporta la práctica de la actividad física: valores de respeto, de confianza, de trabajo en equipo, solidaridad o ayuda mutua", abundó García Longo. Y es que el deporte parragués vive uno de sus mejores momentos.