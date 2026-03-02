Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Parres se vistió de Gala para distinguir a sus mejores deportistas

La Casa de Cultura de Arriondas albergó la entrega de premios y distinciones

Foto de familia de los galardonados y las autoridades.

Foto de familia de los galardonados y las autoridades. / R. J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El salón de actos de la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós", en Arriondas, acogió la vigesimoprimera Gala del Deporte de Parres, contando con la presencia, entre otros, del alcalde Emilio García Longo y de la edil responsable de Deportes, Cecilia García Llamedo. Más de un centenar de deportistas recogieron su reconocimiento como finalistas de Juegos Escolares, Campeonatos de Asturias y Copas y Campeonatos de España.

Por sus logros deportivos fueron reconocidos como mejor club el Jaire Aventura-Los Rápidos; Mejor Promesa masculina: Íker San Martín García; Mejor Promesa femenina: Sandra Bulnes del Cueto; Mejores Deportistas Masculino y Femenino: Pedro Vázquez Llenín y Andrea Rodríguez Alonso, y el Premio a la Trayectoria Deportiva se otorgó a Juan Bulnes Sánchez.

Esfuerzo continuado

"Como hicimos ayer en la Gala, felicitamos a todas y todos los deportistas galardonados y a sus clubes, y reconocemos igualmente a técnicos, equipos directivos de clubes, patrocinadores, voluntarios y sobre todo a las familias por el esfuerzo continuado para que todos estos éxitos sean una realidad", apuntó el regidor parragués.

Noticias relacionadas

"Y con esos reconocimientos a los triunfos van también los que tienen que ver con los valores deportivos que aporta la práctica de la actividad física: valores de respeto, de confianza, de trabajo en equipo, solidaridad o ayuda mutua", abundó García Longo. Y es que el deporte parragués vive uno de sus mejores momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
  2. Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  5. Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
  6. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  7. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  8. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses

El crimen del mendigo en el portal de un local cerrado de Gijón pudo desencadenarse por una discusión y la ingesta de alcohol

El crimen del mendigo en el portal de un local cerrado de Gijón pudo desencadenarse por una discusión y la ingesta de alcohol

Parres se vistió de Gala para distinguir a sus mejores deportistas

Parres se vistió de Gala para distinguir a sus mejores deportistas

Trevías lleva su protesta contra la ubicación de la depuradora al partido de fútbol entre el Treviense y el Narcea: "No pedimos privilegios, pedimos presente y futuro"

Trevías lleva su protesta contra la ubicación de la depuradora al partido de fútbol entre el Treviense y el Narcea: "No pedimos privilegios, pedimos presente y futuro"

Trini Gómez, la frutera de 94 años elegida "Mujer del año": "Nosotras nunca parábamos, seguíamos trabajando en casa"

Trini Gómez, la frutera de 94 años elegida "Mujer del año": "Nosotras nunca parábamos, seguíamos trabajando en casa"

Convención de los populares gijoneses en el recinto ferial Luis Adaro: el "impulso renovador" del PP

Convención de los populares gijoneses en el recinto ferial Luis Adaro: el "impulso renovador" del PP

Denuncian más de veinte reses muertas por el lobo en los montes de Sevares, en Piloña, en los últimos meses: "Nos sentimos abandonados"

Denuncian más de veinte reses muertas por el lobo en los montes de Sevares, en Piloña, en los últimos meses: "Nos sentimos abandonados"

El lobo vuelve a atacar en Piloña: una cámara capta a un ejemplar que mató a varias ovejas

El cine, según Gonzalo Suárez

Tracking Pixel Contents