Siguen los encuentros culturales en el Parador de Turismo de Cangas de Onís

El próximo viernes, 6 de marzo, a las 19.30 horas, en la biblioteca Dulce María Prida del Parador "Monasterio de San Pedro de Villanueva", en Cangas de Onís, el arqueólogo e historiador Iván Muñiz desarrollará una ponencia sobre la importancia de los ríos y el agua en la Edad Media, dentro de sus estudios sobre arqueología fluvial. El título de la ponencia es "El agua que nos habla. Los ríos y la cultura del agua en Edad Media".