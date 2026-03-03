La cineasta Cristina Rodríguez Paz presenta en Colunga su documental sobre las últimas farreras (oficio tradicional vinculado al mar)

El documental "Aunque seamos islas", producción asturiana estrenada en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), llega este viernes a la Sala Loreto de Colunga. La proyección comienza a las 19:00 horas y cuenta con la presencia de su directora, Cristina Rodríguez Paz, quien conversa con el público una vez finalizado el pase.

La actividad pertenece al ciclo Laboral Cinemateca Ambulante, iniciativa cultural en la que participa el Ayuntamiento de Colunga a través de su Área de Cultura. La sesión ofrece a los asistentes la posibilidad de ver la película y conocer las claves de su realización de la mano de su creadora.

El filme narra la historia de una foquista –la profesional encargada del enfoque en los rodajes– que, en crisis vocacional, viaja para encontrar a las últimas farreras, oficio tradicional vinculado al mar. Lo que en principio parece una búsqueda externa se convierte en exploración interior. La película entrelaza el proceso de creación cinematográfica con los relatos de vida de estas mujeres, que muestran a la protagonista una forma distinta de habitar el mundo.

Según la sinopsis del filme, 'Aunque seamos islas' funciona como carta dirigida al sobrino de la directora y, por extensión, a quienes se interrogan sobre la necesidad de contar historias invisibles. La cinta constituye una oda al género documental, explora sus luces y sombras, y muestra su capacidad para capturar realidades en trance de desaparición, al tiempo que ilumina el camino personal de quien filma.

La experiencia del viaje se convierte en motor de un renacer profesional y personal para la protagonista. La proyección en Colunga permite al público sumergirse en esta reflexión sobre el oficio de cineasta, la memoria y la búsqueda de sentido a través de la mirada de los otros.