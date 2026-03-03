El dragado de la dársena deportiva de Llanes costará 157.000 euros

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 156.819 euros los trabajos de dragado en la dársena deportiva del puerto de Llanes, una actuación que posibilitará el aumento del calado de las instalaciones y que se prolongará durante dos meses.

Los trabajos mejorarán la maniobrabilidad del primer tramo de 25 amarres del puerto llanisco, que se encuentran en la parte interior del recinto. Esta actuación se complementará, a lo largo de este año, con las tareas que realizará la embarcación "La Nalona" en el canal de entrada y el muelle pesquero. Además, y dentro de la planificación plurianual de conservación, el año que viene se afrontará el dragado del resto de la dársena deportiva, en la que atracan en total 142 embarcaciones.

"Rendimientos óptimos"

El dragado del primer tramo de amarres acaba de adjudicarse a la empresa Excade y abarcará una superficie de 1.700 metros cuadrados. En esa área se retirarán más de 1.600 metros cúbicos de sedimentos, lo que permitirá obtener "rendimientos óptimos para las embarcaciones", según las autoridades autonómicas.

Con esta actuación se complementan los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando en el recinto portuario llanisco y que incluyeron actuaciones de limpieza en el muelle pesquero el pasado otoño (45.980 euros) y la retirada de sedimentos en el canal de entrada en verano, también con "La Nalona".

Asimismo, en el marco del programa autonómico de conservación y mantenimiento de los 24 puertos de titularidad autonómica, se han sustituido en Llanes más de 260 metros cuadrados de pavimento en los pantalanes para frenar su deterioro, lo que ha supuesto una inversión de 47.730 euros.