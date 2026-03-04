Aparatoso accidente de tráfico: el conductor de una furgoneta se desmaya y se estrella contra el escaparate de una tienda en la principal avenida de Cangas de Onís
El afectado, único herido, perdió el control del vehículo mientras se dirigía a su domicilio porque se encontraba mal
María Terente Nicieza
La calle principal de Cangas de Onís, la avenida de Covadonga, ha sido escenario este miércoles de un accidente de tráfico que ha provocado un tremendo susto a quienes lo presenciaron. Una furgoneta del Consorcio de Aguas de Asturias se estrelló contra una de las tiendas, destrozando el escaparate. Milagrosamente, solo el conductor resultó afectado, ya que los trabajadores de la tienda estaban al fondo de la misma, y no había peatones en ese momento. El herido ha sido trasladado al Hospital del Oriente de Asturias (HOA), en Arriondas.
El conductor sufrió un desmayo
Según las primeras averiguaciones, el conductor de la furgoneta perdió el control al sufrir un desmayo mientras se dirigía a su domicilio porque se encontraba mal. Salió de trabajar de Ribadesella con fiebre y se dirigía a casa. El vehículo impactó en la cristalera de la tienda, quedando encajado entre la acera y la entrada del establecimiento. El conductor sufrió la indisposición a la altura de un paso de cebra, invadió el carril contrario, cruzó la vía y fue a impactar contra el establecimiento que detuvo el vehículo.
Intervención de una voluntaria de la Cruz Roja
Una vecina, voluntaria de la Cruz Roja, presenció el accidente y se ocupó de los primeros auxilios y de regular el tráfico hasta la llegada de los policías locales, un agente de la Guardia Civil y una enfermera. Intervinieron efectivos del Servicio de Salud del Princiopado de Asturias (Sespa), con una ambulancia, y de Bomberos de Asturias.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender