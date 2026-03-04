Aparatoso accidente de tráfico: el conductor de una furgoneta se desmaya y se estrella contra el escaparate de una tienda en la principal avenida de Cangas de Onís

La calle principal de Cangas de Onís, la avenida de Covadonga, ha sido escenario este miércoles de un accidente de tráfico que ha provocado un tremendo susto a quienes lo presenciaron. Una furgoneta del Consorcio de Aguas de Asturias se estrelló contra una de las tiendas, destrozando el escaparate. Milagrosamente, solo el conductor resultó afectado, ya que los trabajadores de la tienda estaban al fondo de la misma, y no había peatones en ese momento. El herido ha sido trasladado al Hospital del Oriente de Asturias (HOA), en Arriondas.

El conductor sufrió un desmayo

Según las primeras averiguaciones, el conductor de la furgoneta perdió el control al sufrir un desmayo mientras se dirigía a su domicilio porque se encontraba mal. Salió de trabajar de Ribadesella con fiebre y se dirigía a casa. El vehículo impactó en la cristalera de la tienda, quedando encajado entre la acera y la entrada del establecimiento. El conductor sufrió la indisposición a la altura de un paso de cebra, invadió el carril contrario, cruzó la vía y fue a impactar contra el establecimiento que detuvo el vehículo.

Intervención de una voluntaria de la Cruz Roja

Una vecina, voluntaria de la Cruz Roja, presenció el accidente y se ocupó de los primeros auxilios y de regular el tráfico hasta la llegada de los policías locales, un agente de la Guardia Civil y una enfermera. Intervinieron efectivos del Servicio de Salud del Princiopado de Asturias (Sespa), con una ambulancia, y de Bomberos de Asturias.