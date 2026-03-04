La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje consigue dos medallas de bronce en el Nacional de esquí de montaña

La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje (Federación de Montaña del Principado de Asturias) consiguió el pasado domingo, 1 de marzo, en el entorno del Balneario de Panticosa, la medalla de bronce en el Campeonato de España individual de esquí de montaña. Además, en la jornada del sábado, 28 de febrero, la asturiana también logró subirse al podio, al quedar tercera en el Nacional de Vertical (XLIII Travesía Club de Montaña Pirineos).

En el Campeonato de España individual, tomaron la salida más de centenar y medio de deportistas desde la cota media para afrontar un itinerario con más de 1.500 metros de desnivel acumulado. Las bajas temperaturas nocturnas dejaron la nieve muy dura, añadiendo dificultad en los descensos y provocando algún que otro rasguño entre los participantes.

Ares Torra (FEEC) se hizo con el Campeonato de España absoluta en senior femenino, quedando en segunda posición Uxue Loizu (FNDME); en tanto, en categoría masculina senior las tres primeras posiciones las coparon Nil Cardona (FEEC), Daniel Izquierdo (FAM) y Albert Ballus (FEEC).

La categoría U-14 la carrera que se resolvía con Claudia Vázquez (1:31:17.2) y Jan Caselles (1:14:47.9) imponiéndose en la categoría. Kai López (1:23:04.3) y Gonzalo Solar (1:26:39.3) en la masculina. En la categoría femenina Edna Mas (1:31:17.6) completaba el podio.

La categoría U-16 finalizaba el trazado con victoria para Jimena Hidalgo (1:44:42.8) y Martín Agudo (1:26:19.0) imponiéndose en la categoría. Iago Iglesias (1:29:58.2) y Bruno Muñiz (1:37:52.7) en la masculina. En la categoría femenina, Ariadna Cascón (1:53:08.4) y Ane Rubio (1:54:58.3) completaron el podio.

La prueba en la categoría U-18 se resolvía con Mariona Rovira (1:35:52.4) y Pau Baqué (1:10:46.3) imponiéndose en la categoría. Francisco Valenzuela (1:13:16.0) y Jaime Infante (1:16:15.7) en la masculina. En la categoría femenina Aina Roca (1:39:14.0) y Mónica Ruiz (1:45:46.3) completaron el podio.

La categoría U20 finalizaba el trazado con victoria para Aina Garreta (1:54:53.8) y Gonzalo Casares (1:33:40.7) imponiéndose en la categoría. Martí Costa (1:36:21.2) y Julià Pujol (1:39:04.8) en la masculina. En la categoría femenina, Erola Rocias (1:57:05.9) e Isabel de Asprer (2:15:34.5), completaron el podio.

En la subcategoría U-23, victoria para Ares Torra (1:54:41.1) y Enric Baños (2:05:54.8) mientras que en las categorías Máster, el título ha sido para Miguel Caballero (M40 / 2:02:33.9), Elena Sanz (M45 / 2:53:19.3), Ignacio Cabal (M45 / 2:14:38.6), Oriol Barrera (M50 / 2:14:22.7), Nieves Arbones (M55 / 2:53:17.6), Luis Royo (M55 / 2:39:53.1) y Jorge Palacio (M60 / 39:58.6).