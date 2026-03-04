Una cita imprescindible para jóvenes católicos: abierto el plazo de inscripción para III Jornada Eucarística Mariana Juvenil

Continúan los preparativos con vistas a la tercera edición de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ), la cual tendrá lugar del 10 al 12 del próximo mes de julio en el santuario mariano de Covadonga. "Un fin de semana en el que todo está dispuesto para que los jóvenes puedan tener un encuentro con Jesús en la Eucaristía, de la mano de la Virgen María, a través de muchas actividades y de mucha alegría. En Covadonga", dicen desde la organización del evento.

La JEMJ (Jornada Eucarística Mariana Juvenil) nació como una gran reunión anual dirigida a jóvenes entre los 14 y los 30 años para tener un encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía, de la mano de Nuestra Madre del Cielo, a través de la adoración, la formación, talleres de evangelización eucarística, testimonios, música, espectáculos… en un ambiente de sana alegría y a unos precios que no fueran impedimento para que los jóvenes pudieran participar. Las inscripciones pueden realizarse en la web: https://www.jemj.org/inscripciones-covadonga/

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz montes, en el encuentro del año pasado. / J. M. Carbajal

Cualquier joven que busque el amor y la felicidad es candidato a participar de la JEMJ. En la Jornada Eucarística Mariana Juvenil todo va a estar preparado para ofreceros la oportunidad de encontrar en Jesucristo el amor y la felicidad que buscáis. El año pasado, al terminar la segunda JEMJ y con más de 1.700 jóvenes reunidos en Covadonga, medios de comunicación tanto en España como más allá de nuestras fronteras, presentaron la JEMJ como un "evento consolidado" e incluso como "una cita imprescindible del verano para jóvenes católicos".