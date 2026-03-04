El ensamblaje del nuevo puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres), cada vez más cerca

Cada vez queda menos para el montaje de la nueva estructura del puente Emilio Llamedo, trabajos que están programados para este mes de marzo. Las dos últimas y espectaculares piezas de acero arribaron en las últimas horas a la ribera del Sella, concretamente a la parte canguesa de la cuenca sellera. Las obras de ampliación del puente están siendo ejecutadas por la empresa Ferrovial Construcción, ascendiendo la inversión a 3.716.980 euros.

Las obras consistirán en la sustitución completa de la actual estructura, compuesta por un tablero y dos pilas de hormigón sobre el río Sella, por un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental sobre el cauce del río Sella, al tiempo que se evitará que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.

Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.

Con esta remodelación, el puente pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.