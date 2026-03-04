Cuando la luna es de "gusano": así se vio en Asturias un eclipse lunar con el satélite pintado de rosa

A falta de cinco meses para que llegue el gran fenómeno astronómico del año (el eclipse solar del próximo 12 de agosto), este martes se vio en Asturias un eclipse total de luna, que además coincidió con una luna llena, conocida como luna de gusano. Se caracteriza por el color rojizo que durante unos minutos adquiere el satélite natural de la Tierra. Este fenómeno anuncia el fin próximo del invierno y la llegada de la primavera. La nueva estación entrará de forma oficial el 20 de marzo a las 15.46 horas. Durará aproximadamente 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio dando paso al esperado verano.

El eclipse se produce cuando la Tierra se interpone entre el sol y su satélite, proyectando su sombra sobre la superficie lunar hasta cubrirla por completo. La luna no desaparece, sino que se vuelve de un color rojo oscuro o rosa, debido a que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar más roja hacia el interior del cono de sombra.

Tres fases

El fenómeno se pudo ver este martes. Constó de tres fases: cuando la luna entra en la sombra más tenue (penumbral), cuando solo una parte del disco se oscurece (parcial) y cuando queda completamente sumergida en la umbra terrestre y se vuelve rosa (total). El eclipse lunar, en su fase total, dura unos 58 minutos. Sin embargo, en España y en Asturias se vio a medias, ya que la fase de totalidad se produjo cuando la luna ya se puso bajo el horizonte.

Luna de sangre

Esta vez, además, el eclipse coincidió con la luna llena de marzo o luna de gusano. Se llama así por el momento del año en el que el suelo comienza a descongelarse y aparecen los primeros signos de vida. También se conoce como luna de sangre o luna rosa.

Antes de la llegada del histórico eclipse de sol de agosto, cuya visión en Asturias será un escenario privilegiado y está multiplicando las reservas turísticas en el Principado, hay otro fenómeno importante para los amantes de la astronomía. Está previsto que haya un segundo eclipse lunar, en esta ocasión de tipo parcial, el 28 de agosto.