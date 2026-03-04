Mari Pau Dominguez presentará su libro "Las Arrepentidas" en Cangas de Onís

La periodista y escritora Mari Pau Domínguez presenta su libro "Las arrepentidas", con absoluto protagonismo femenino, el próximo 20 de marzo, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís, situada en la calle La Cárcel, en la vieja capital del Reino de Asturias, en el marco de los actos y actividades programados por el Ayuntamiento cangués en el Mes de la Mujer.

"Madrid, 1896. Carlota Visedo, joven marquesa de Peñaflorida, es arrancada de su vida y confinada en la temible Casa del Pecado Mortal, un lugar destinado a quebrar a las mujeres que no se someten a la norma social. Entre rezos, muros húmedos y el eco de llantos arrebatados, Carlota descubre la magnitud del castigo reservado a quienes se atreven a amar fuera de las reglas.

Humillación y acoso

De regreso a la sociedad madrileña, la humillación y el acoso de su marido no consiguen doblegarla. Frente a él se aferra a la pasión imposible que la une a Rodolfo Valderroca y al secreto que marcará para siempre su destino: un hijo perdido en la sombra del encierro".

"Con una trama absorbente y una ambientación impecable, Las arrepentidas reconstruye un episodio silenciado de nuestra historia: las casas donde las mujeres eran ocultadas para ser doblegadas por rebelarse al orden establecido, y que permanecieron en activo en España hasta bien entrado el siglo XX. Una novela de amor y resistencia, de pérdida y búsqueda, que aplaude la fuerza de aquellas que se negaron a arrepentirse de ser quienes eran ni de lo que hicieron".