El polideportivo de La Atalaya en Ribadesella, dañado por el temporal Harry, reabre esta semana tras la reparación de la cubierta

El polideportivo de La Atalaya, en Ribadesella, retomará la actividad esta misma semana tras la finalización de los trabajos de reposición de la cubierta. La parte reparada, una franja rectangular elevada en la parte central por encima del resto del tejado, fue gravemente afectada por los fuertes vientos registrados en la semana del 21 de enero, como consecuencia del temporal Harry. En la mañana de este miércoles se realizaban los trabajos de limpieza y baldeo de la superficie para dejarla lista la pista para ser utilizada, al haber finalizado las obras.

Actuación de urgencia

Tras la inspección del estado en el que había quedado esta parte del tejado del polideportivo por parte de los técnicos municipales, a finales del mes de enero, se adoptó la decisión de llevar a cabo una actuación de urgencia. Una vez adjudicada la obra a una empresa externa por un importe superior a los 30.000 euros, los trabajos se llevaron a cabo en menos de una semana. Esta parte de la cubierta había sufrido en los últimos años varios desperfectos y reparaciones puntuales, pero los daños registrados esta última vez requerían de una renovación total de la zona afectada.

Noticias relacionadas

El concejal de Educación y Deportes, Pablo García, ha visitado esta mañana el pabellón para comprobar el resultado de los trabajos. García indicó que se están estudiando nuevas mejoras en la instalación riosellana.