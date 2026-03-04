Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma en Ribadesella: una fuga de gas obliga a desalojar una vivienda, a desviar el tráfico y a mantener a los vecinos en las casas

Los Bomberos del SEPA controlaron cortaron el suministro y repararon la avería, originada al perforarse una tubería durante unas obras

Efectivos de Bomberos de Asturuias durante la reparación de la avería que provocó al fuga de gas / SEPA

Efectivos de Bomberos de Asturuias durante la reparación de la avería que provocó al fuga de gas / SEPA

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Los vecinos del barrio de El Picu, en Ribadesella, han vivido este miércoles un gran susto al registrarse una fuga de gas que obligó a desalojar una casa. La fuga, originada en una zona en obras, pudo ser controlada gracias al trabajo de efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas de Onís.

Preventivamente, se había indicado a los vecinos que cerrasen las ventanas y no que saliesen a la calle hasta que se controlase el escape. Además del desalojo de una vivienda, se desvió el tráfico por otra calle y se acordonó la zona. Los bomberos instalaron un acortinador de agua y una línea de apoyo con agua pulverizada mientras se realizaba el control de la fuga.

Efectivos de Bomberos de Asturuias durante la reparación de la avería que provocó al fuga de gas / SEPA

Efectivos de Bomberos de Asturuias durante la reparación de la avería que provocó al fuga de gas / SEPA

Toda la villa de Ribadesella sigue de momento sin gas, porque los técnicos que vaciar todo el circuito y ahora tienen que volver a rellenarlo. Deben, además, ir revisando los edificios en los que saltó la válvula del gas para reactivarla y que vuelva a funcionar. Todo ello puede ser aún cuestión de horas.

Tubería pinchada

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.46 horas. En la llamada, realizada por la Policía Local riosellana, indicaban que en el transcurso de unas obras en la citada calle habían pinchado la tubería del gas.

La Sala 112 del SEP activó a los bomberos y comunicó lo sucedido a los responsables de la empresa suministradora. También informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A las 14.15 horas dieron la fuga por controlada.

Vehñiculo de Bomberos durante la fuga de gas en Ribadesella.

Vehñiculo de Bomberos durante la fuga de gas en Ribadesella. / SEPA

Técnicos de la empresa procedieron a cortar el suministro y la dotación procedió, en ese momento, a realizar mediciones para comprobar que ya no había ningún escape ni concentraciones de gas.

