Confirmada la condena de un año y seis meses de prisión a un ganadero por incendio en Llanes: las llamas arrasaron 12 hectáreas de pastos

La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la condena de un año y seis meses de prisión y multa de 5.400 euros impuesta a un ganadero de Llanes por un delito de incendio forestal, al considerar probado que prendió fuego a una parcela de su explotación para regenerar pastos. Las llamas se extendieron sin control por una superficie de 12 hectáreas.

La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por el acusado y ratifica íntegramente la resolución del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, que ya le había considerado autor responsable de los hechos, ocurridos en abril de 2020.

Según se recoge en el fallo, el procesado, con la intención de eliminar matorral y favorecer el nacimiento de pasto para su ganado, empleó un mechero u objeto similar para prender fuego en una parcela del valle de Caldueñu, en el concejo de Llanes.

Perjuicios medioambientales

Las llamas, se propagaron rápidamente por una zona de zarzamora, helecho y tojo, y no pudieron ser controladas hasta la madrugada del día siguiente, generando unos gastos de extinción cifrados en 455 euros. Los perjuicios medioambientales, derivados del impacto paisajístico y erosivo, fueron tasados en 2.464 euros, cantidad que el condenado deberá abonar al Principado de Asturias en concepto de responsabilidad civil.

En su recurso, la defensa del ganadero alegó vulneración del principio de presunción de inocencia y sostuvo que no existían pruebas suficientes para atribuirle la autoría del incendio. Argumentó que en la zona hay otras personas dedicadas a la explotación ganadera que podrían haber realizado quemas similares.

El tribunal de apelación, sin embargo, considera que la valoración de la prueba practicada en instancia fue correcta y que los indicios manejados por la juzgadora permiten concluir, "de manera lógica y razonable", la participación del acusado.

Quema con fines ganaderos

Entre esos indicios, la sentencia destaca que el fuego se originó en una finca que el propio acusado reconocía utilizar para su ganadería, donde los agentes del Seprona hallaron signos evidentes de uso reciente, como excrementos de vacuno, un abrevadero y un cerramiento con pastor eléctrico.

Los agentes de la Guardería que comparecieron en el juicio oral ratificaron el informe del Seprona y concluyeron, tras inspeccionar el terreno, que el siniestro respondía a una quema con fines ganaderos, una práctica habitual para la renovación de pastos.

La sala subraya que, frente a estos elementos, la defensa no ha aportado una explicación alternativa plausible y que la existencia de otros ganaderos en el entorno no desvirtúa la fuerza de los indicios que vinculan directamente al acusado con el foco del incendio.

El tribunal recuerda, además, que en apelación no se trata de sustituir la valoración probatoria del juez de instancia por la de la parte recurrente, sino de verificar la racionalidad y regularidad de la prueba utilizada, extremos que, a su juicio, se cumplen en este caso.

La sentencia, que impone al apelante el pago de las costas, no es firme, ya que contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien limitado a los supuestos de infracción de ley.