Denuncian por prevaricación al alcalde de Colunga tras no pagar la luz desde 2024 y usar el dinero "para obras y asuntos a capricho"

La empresa que suministra energía eléctrica al Ayuntamiento de Colunga, ha presentado en el Juzgado de Villaviciosa una querella en la vía penal contra el regidor, José Ángel Toyos (Foro), y contra varios técnicos municipales por un presunto delito de prevaricación. La compañía reclama al Consistorio una deuda de 2,2 millones de euros, al no haber pagado las facturas desde hace dos años, un periodo en el que, según su versión, el equipo de gobierno habría destinado a otras partidas el dinero consignado para hacer frente a los recibos de la luz.

El conflicto sitúa al Consistorio ante el riesgo de que el suministro eléctrico se interrumpa en los próximos meses. Daniel Álvarez, accionista principal de Gremoba y responsable del grupo Aprisco Group, que adquirió la compañía hace año y medio, relata que el impago se remonta a 2024 y que todos los intentos de alcanzar una solución extrajudicial han resultado infructuosos.

"Ha pasado olímpicamente"

"Hablamos con el Alcalde hace seis u ocho meses y le planteamos un acuerdo, pero nos dijo una serie de mentiras. Después, en un segundo encuentro a final de año, le advertí de que si no lo solucionaba tendríamos un problema, y ha pasado olímpicamente", explica.

Según Álvarez, la empresa ha continuado prestando el servicio y realizando inversiones, como la renovación de luminarias, a pesar de la falta de pago. "Hemos seguido dando el servicio eléctrico público a la población, pero ya con tantos impagos la empresa está en dificultades económicas", añade.

"El Alcalde habla de lo que quiere. Un día decidió no pagar, y lo hizo", criticó Álvarez, que denunció una presunta desviación de fondos: "Lo que no puede hacer es coger el dinero que correspondía a lo que nos tenía que pagar y utilizarlo para obras y asuntos a capricho, subcontratando incluso a personal de nuestra empresa, cometiendo presunta prevaricación y presunta corrupción". Estas acusaciones fueron el germen de la querella. La compañía sopesa ampliar la denuncia a otras figuras delictivas, como el cohecho, y asegura que ha informado a la Guardia Civil de los hechos.

Presunta desviación de fondos

El conflicto tuvo también su reflejo en otra acción judicial, un recurso contencioso-administrativo interpuesto en Oviedo. Gremoba se plantea cortar el suministro en los próximos meses, una vez cumplidos los plazos legales preceptivos. "No podemos hacerlo de golpe, pero ahora vamos a justificarlo y cortaremos la luz hasta que no nos paguen", advierte.

El empresario planea reunirse con representantes del Principado y de instituciones empresariales para denunciar lo que considera una situación insostenible, que está poniendo en peligro la continuidad de la compañía. "Queremos invertir en Asturias pero con estas cosas dan miedo", comentó.

Monumental bronca entre PP y PSOE

El pleno celebrado este miércoles, fue también reflejo del conflicto. El PSOE no logró que Toyos aclarara si el dinero destinado al pago del suministro eléctrico sigue reservado o se destinó a otros gastos. "¿Dónde está el dinero?", insistió la portavoz socialista, Sandra Cuesta. Toyos señaló que el equipo de gobierno está "trabajando en ello", que el Ayuntamiento no puede pagar "facturas incorrectas" y que autorizó una bolsa de vinculación para dedicar el dinero a otras cuestiones.

Durante el pleno se desató una monumental bronca con acusaciones cruzadas entre PP y PSOE. Acudió Daniel Álvarez con la intención de intervenir. El Alcalde le permitió hacerlo tras la sesión y repitió las quejas y acusaciones que había adelantado a este periódico.