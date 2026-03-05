El dibujo de un alumno de 11 años ilustra el cartel del XIX Salón de títeres "Saltitiricol" de Colunga

El cartel del XIX Salón de teatro de títeres, marionetas, sombras y objetos de Colunga, "Saltitiricol", tiene como motivo un dibujo realizado por Diego Pedrayes Roza, alumno de 11 años del colegio público Matemático Pedrayes, de Llastres. Fue el elegido, en una votación del profesorado y el alumnado, de entre los trabajos realizados, todos ellos de gran calidad.

En segunda posición quedó el motivo realizado por Eneko Fernández Labad, mientras que fueron terceros, empatados, Samuel Rodríguez y Marcos González Busta.

El cartel de "Saltituricol" con el dibiujo de Diego Pedrayes Roza. / Cedida a LNE

"La mona Simona"

Entre las actividades previstas para esta nueva edición de "Saltitiricol" figura, el día 27, "La mona Simona", de "La Sonrisa del Lagarto", un espectáculo inspirado en valores como la amistad y el amor a la naturaleza. Es innovador porque mezcla las técnicas del teatro de sombras chinescas, los títeres y la narración e interpretación. Además, recrea el mundo mágico, por medio de la teatralización de los cuentos universales.

Esta mezcla de técnicas y la dificultad que afronta cada una de ellas por separado y en conjunto, generan un espectáculo revelador, moderno, ideal para el disfrute de toda la familia por su creatividad y calidad artística.

Colgada de una rama de un milenario Baobab, la mona Simona espera soñolienta la llegada del alba para saludar al astro rey, el Sol. A todos los otros animales que pasan por debajo de su árbol les invita a ver el gran espectáculo y para ahuyentar el sueño y la soledad de la espera, les pide que le cuenten un cuento.