El dibujo de un alumno de 11 años ilustra el cartel del XIX Salón de títeres "Saltitiricol" de Colunga
El espectáculo "La mona Simona" de "La Sonrisa del Lagarto" formará parte del programa del evento que fusiona títeres, marionetas, sombras, objetos y narración para toda la familia
El cartel del XIX Salón de teatro de títeres, marionetas, sombras y objetos de Colunga, "Saltitiricol", tiene como motivo un dibujo realizado por Diego Pedrayes Roza, alumno de 11 años del colegio público Matemático Pedrayes, de Llastres. Fue el elegido, en una votación del profesorado y el alumnado, de entre los trabajos realizados, todos ellos de gran calidad.
En segunda posición quedó el motivo realizado por Eneko Fernández Labad, mientras que fueron terceros, empatados, Samuel Rodríguez y Marcos González Busta.
"La mona Simona"
Entre las actividades previstas para esta nueva edición de "Saltitiricol" figura, el día 27, "La mona Simona", de "La Sonrisa del Lagarto", un espectáculo inspirado en valores como la amistad y el amor a la naturaleza. Es innovador porque mezcla las técnicas del teatro de sombras chinescas, los títeres y la narración e interpretación. Además, recrea el mundo mágico, por medio de la teatralización de los cuentos universales.
Esta mezcla de técnicas y la dificultad que afronta cada una de ellas por separado y en conjunto, generan un espectáculo revelador, moderno, ideal para el disfrute de toda la familia por su creatividad y calidad artística.
Colgada de una rama de un milenario Baobab, la mona Simona espera soñolienta la llegada del alba para saludar al astro rey, el Sol. A todos los otros animales que pasan por debajo de su árbol les invita a ver el gran espectáculo y para ahuyentar el sueño y la soledad de la espera, les pide que le cuenten un cuento.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia