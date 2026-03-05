El restaurante Casa Pedro firma la mejor hamburguesa de Asturias 2026: su nombre, "TxoChorizu"

El restaurante Casa Pedro, ubicado en Parres, ha sido distinguido con el premio a la Mejor Burger de Asturias 2026 gracias a su hamburguesa "TxoChorizu", una propuesta que combina técnica "smash" y producto de proximidad.

El reconocimiento regional otorga al establecimiento el pase para representar al Principado en la final nacional de Best Burger Spain 2026®, prevista para el martes 10 de este mes en Madrid. En esa cita, la hamburguesa asturiana competirá con las 14 ganadoras del resto de comunidades autónomas por el título estatal.

El "toque" diferencial

La "TxoChorizu" es una doble smash burger elaborada con 120g de carne de chuleta de vaca vieja nacional de Txogitxu®. La receta se completa con una base de mayonesa de cebolleta y mostaza, pepinillos en vinagre, relish de verduras, lechuga iceberg y jamón crujiente. El "toque" diferencial llega con salsa Emmy de chorizo picante y Queso de Vidiago, rematada en pan brioche con grasa de chuleta de vaca.

Desde Casa Pedro valoran el premio como un impulso para situar su cocina en el escaparate nacional. "Estamos muy satisfechos con este reconocimiento regional y afrontamos la final de Madrid con el objetivo de traer el premio a Asturias", señalan desde el establecimiento.