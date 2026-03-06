El alcalde de Colunga denuncia facturas de la luz irregulares de hasta 122.000 euros: "Es la suministradora de energía eléctrica la que debe dinero al Ayuntamiento"

El Ayuntamiento de Colunga actuó correctamente en el conflicto que lo enfrenta con su suministradora de energía eléctrica, que le reclama 2,2 millones. No solo es así, sino que es la compañía la que adeuda 20.000 euros al Consistorio "por incumplimientos y trabajos no realizados", según una auditoría externa encargada por el alcalde, José Ángel Toyos (Foro), denunciado por presunta prevaricación por la empresa suministradora de energía del Ayuntamiento, Gremoba. Además, las facturas que la compañía remite al Consistorio son "irregulares",subraya el Regidor.

Toyos ha detallado este jueves los incumplimientos que atribuye a la compañía desde 2016, cuando gobernaba el concejo el PSOE y explica por qué las facturas actuales, que superan los 122.000 euros mensuales, no se pagan al considerarlas "incorrectas" los servicios técnicos municipales. El equipo de gobierno ultima los informes para decidir si acude a los tribunales contra la compañía. El Regidor señala múltiples incumplimientos por las dos partes; en el caso del Ayuntamiento, en etapas anteriores, con gobiernos socialistas.

Compromisos incumplidos

En 2016, el gobierno socialista suscribió con Gremoba un contrato que estipulaba que en sus primeros seis meses la empresa debía realizar una reforma integral de unos sesenta cuadros eléctricos, una inversión que la auditoría cifra en unos 300.000 euros. "Solo se cambió uno", afirma Toyos, para quien este fue solo el primero de una serie de compromisos incumplidos por Gremoba, como la falta de una sede oficial en el concejo o la dotación de personal y un camión grúa que deberían estar disponibles.

El cuadro de la luz del pueblo de Gobiendes, en mal estado. / Ayuntamiento de Colunga

A esta situación se sumó, en junio de 2021, un hecho que el alcalde juzga "clave". La fórmula de cálculo que determinaba el coste del servicio quedó "invalidada" y en desuso. La responsabilidad de comunicarlo al Consistorio, resalta Toyos, recaía en la empresa. No lo hizo. Foro llegó al gobierno en junio de 2023 y durante un tiempo siguió abonando los recibos, que entonces eran de 11.850 euros mensuales. Pero en 2024, "de manera unilateral", Gremoba comenzó a girar facturas de 29.000 euros, según el relato del Alcalde. El Ayuntamiento pagó siete recibos, hasta que los servicios municipales detectaron que la fórmula estaba obsoleta y las facturas no se ajustaban a la legalidad. Entonces comenzaron a devolverse.

"No puede cortarnos la luz"

La situación no ha hecho más que agravarse desde entonces. "En 2025 nos pasaron todo el año a 29.000 euros y, al terminar el año, nos refacturaron todas las facturas a 105.000 euros. Y ahora, unilateralmente, pasan 122.000 euros al mes", destaca Toyos, subrayando la imposibilidad de asumir un recibo que los servicios económicos no fiscalizan como válido. "Tampoco podemos rechazar esa factura de 29.000 y pagar 11.850; tenemos que pagar contra una factura que sea correcta", sentencia.

El Alcalde descarta que Gremoba pueda cumplir su amenaza de cortar el suministro al Ayuntamiento, pues sería "un incumplimiento contractual muy grave", ni siquiera en caso de conflicto, ya que solo podría hacerse con el aval de una sentencia judicial firme. Además, el corte solo lo podría realizar la comercializadora o distribuidora, nunca una empresa de servicios energéticos como Gremoba, según ha podido confirmar el Regidor.

La solución, en los tribunales

Más: El Alcalde niega rotundamente haber subcontratado a un trabajador de Gremoba, como afirma un representante de la empresa. Toyos expone que, ante la falta de respuesta de la empresa para resolver averías o dar presupuestos, el Ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir a electricistas locales. "No puedo tener a los vecinos de un pueblo un mes entero sin luz", justifica.

Salvo giro inesperado, el conflicto se resolverá en los tribunales. "Vamos a defender los intereses de los colungueses donde los haya que defender", advierte Toyos. Gremoba, por su lado, ya ha presentado un contencioso y una querella por el presunto delito de prevaricación contra el Alcalde y varios técnicos municipales.