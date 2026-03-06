Alertan del peligro que presenta un árbol que podría caer sobre la senda de Cascos, cerca de Vega los Caseros (Parres)
Usuarios de la senda conocida popularmente como "de Cascos", que une Prestín (Parres) con la zona de El Portazgo (Cangas de Onís) alertan de la amenaza que presenta un árbol, en las inmediaciones de la rotonda de Vega los Caseros (Parres), que en cualquier momento podría llegar a caer sobre ese vial peatonal y, por supuesto, afectar también a la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís). Precisamente, en estos primeros meses del nuevo año, operarios de Conservación acometieron el desbroce y limpieza de la susodicha senda, además de acometer algunas mejoras en la misma.
