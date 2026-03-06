La capilla de Las Nieves de Poo, en obras: su reparación y refuerzo estructural costará 140.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado las obras para la reparación y refuerzo estructural de la capilla de las Nieves, ubicada en la localidad de Poo (Po). La intervención ha sido adjudicada en 140.331,36 euros al constructor Luis Vega Díaz, con un plazo de ejecución previsto de seis meses. El inicio de obra fue visitado por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, el concejal de Obras, José Ramón Amor, y la concejala de zona de Poo, Mónica Remis.

El proyecto contempla actuaciones de diversa índole orientadas a garantizar la estabilidad y conservación de la capilla, que se halla incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), y cuenta con un nivel de protección integral en el Catálogo Urbanístico del concejo.

La capilla de Las Nieves, en obras. / Ayuntamiento de Llanes

Las principales actuaciones previstas son:

Consolidación del terreno de cimentación mediante la inyección de resinas expansivas bajo los muros de carga, con el objetivo de frenar los problemas de subsidencia detectados.

mediante la inyección de bajo los muros de carga, con el objetivo de frenar los problemas de subsidencia detectados. Sustitución integral de las cubiertas , empleando vigas y pontones de madera laminada encolada , manteniendo la configuración y pendientes originales. Se aprovechará parte de la teja existente en buen estado para las cobijas, completándose con teja cerámica curva nueva .

, empleando y , manteniendo la configuración y pendientes originales. Se aprovechará parte de la en buen estado para las cobijas, completándose con . Picado de morteros de cemento en paramentos interiores y exteriores, que serán sustituidos por mortero natural de cal y arena , más compatible con la construcción original .

en paramentos interiores y exteriores, que serán sustituidos por , más compatible con la . Reparación de falsos techos , que serán reconstruidos con placas de cartón yeso curvadas que reproducirán las bóvedas de arista originales.

, que serán reconstruidos con que reproducirán las bóvedas de arista originales. Limpieza de fachadas , especialmente la oeste, en la actualidad invadida por hiedra y vegetación.

, especialmente la oeste, en la actualidad invadida por hiedra y vegetación. Protección de paramentos con pinturas minerales de silicato y resinas siloxánicas, transpirables y de alta durabilidad.

La cubierta de la nave central de la edificación sufrió un desplome en noviembre de 2020 debido a las lluvias y al estado de deterioro de la estructura, lo que obligó a instalar una cubierta provisional con pontones de madera y tablero fenólico protegidos por un toldo.

La capilla de Las Nieves de Poo se desarrolla en una sola planta (excepto en la parte trasera que dispone de un altillo de acceso al bajocubierta sobre las bóvedas), consta de una única nave entre dos muros de carga, y está formada por tres cuerpos: pórtico, nave y un testero que engloba la cabecera y una sacristía posterior. Cuenta con una superficie construida de 152,71 metros cuadrados y una superficie útil de 94,51 metros cuadrados.

Con esta intervención, el Consistorio da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Poo y del conjunto del concejo, asegurando la pervivencia de un bien singular de la arquitectura rural asturiana.