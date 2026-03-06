Ya se conocen los galardonados de los XIX Premios del Deporte "Llanes Siglo XXI"
La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo 20 de marzo, en el hotel La Palma
El Consejo Sectorial del Deporte de Llanes, en reunión celebrada ayer, miércoles, ha fallado los Premios del Deporte "Llanes Siglo XXI" en su XIX edición. Unos premios que, a través de dicho Consejo Sectorial del Deporte y de la concejalía de Deportes, otorga el Ayuntamiento de Llanes. La entrega de estos premios se llevará a cabo el próximo 20 de marzo, a las 19.00 horas, en el hotel La Palma, en Llanes.
Estos galardones pretenden reconocer la trayectoria de aquellos deportistas y/o entidades deportivas que con su esfuerzo y constancia han reunido méritos suficientes en el ámbito deportivo para su público reconocimiento, pudiendo optar a ellos todos los deportistas del concejo mayores de 16 años que militen en algún club llanisco, así como los clubes o entidades deportivas del concejo que hayan realizado labores de promoción y/o divulgación deportiva o participado en competiciones deportivas oficiales, alcanzando clasificaciones o marcas de especial relevancia durante el año 2025.
Por otra parte, en la Gala del Deporte llanisca se reconocerá también a los y las deportistas del concejo que hayan obtenido medallas en competiciones regionales o nacionales, así como a los clubes que, del mismo modo, hayan obtenido medalla o conseguido ascensos de categoría.
Premiados
Trayectoria Deportiva: premios al Club Deportivo San Jorge, de Nueva, y a Olaya Fernández.
Labor Técnico-Deportiva: Carlos Antuña Isla, Cai.
Labor Patrocinadora: Llanesport.
Dedicación al Deporte: premios a José Manuel Pedrón y Raquel Santoveña.
Evento Deportivo: Jornadas de Rugby inclusivo.
Inclusión y Mérito Deportivo: Borja Nosti.
Mejores Valores Humanos: Daniel Rodríguez.
.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones