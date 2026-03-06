Ya se conocen los galardonados de los XIX Premios del Deporte "Llanes Siglo XXI"

El Consejo Sectorial del Deporte de Llanes, en reunión celebrada ayer, miércoles, ha fallado los Premios del Deporte "Llanes Siglo XXI" en su XIX edición. Unos premios que, a través de dicho Consejo Sectorial del Deporte y de la concejalía de Deportes, otorga el Ayuntamiento de Llanes. La entrega de estos premios se llevará a cabo el próximo 20 de marzo, a las 19.00 horas, en el hotel La Palma, en Llanes.

Estos galardones pretenden reconocer la trayectoria de aquellos deportistas y/o entidades deportivas que con su esfuerzo y constancia han reunido méritos suficientes en el ámbito deportivo para su público reconocimiento, pudiendo optar a ellos todos los deportistas del concejo mayores de 16 años que militen en algún club llanisco, así como los clubes o entidades deportivas del concejo que hayan realizado labores de promoción y/o divulgación deportiva o participado en competiciones deportivas oficiales, alcanzando clasificaciones o marcas de especial relevancia durante el año 2025.

Por otra parte, en la Gala del Deporte llanisca se reconocerá también a los y las deportistas del concejo que hayan obtenido medallas en competiciones regionales o nacionales, así como a los clubes que, del mismo modo, hayan obtenido medalla o conseguido ascensos de categoría.

Premiados

Trayectoria Deportiva: premios al Club Deportivo San Jorge, de Nueva, y a Olaya Fernández.

Labor Técnico-Deportiva: Carlos Antuña Isla, Cai.

Labor Patrocinadora: Llanesport.

Dedicación al Deporte: premios a José Manuel Pedrón y Raquel Santoveña.

Evento Deportivo: Jornadas de Rugby inclusivo.

Inclusión y Mérito Deportivo: Borja Nosti.

Mejores Valores Humanos: Daniel Rodríguez.

Noticias relacionadas

.