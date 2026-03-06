Los excelentes números del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga: 108 actividades y más de 20.000 asistentes en 2025

Más de 20.000 personas han participado en las 108 actividades organizadas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga a lo largo del año 2025. Las Artes Escénicas (teatro, danza, circo, magia), la música, el cine, las charlas y encuentros literarios, cursos-talleres, salidas culturales y exposiciones son los pilares sobre los que se ha sustentado la programación cultural municipal.

A ellas se suman otras las actividades de participación infantil y juvenil (coordinadas estas desde el Área de Servicios Sociales-Educación Social, sobremanera las enmarcadas en el Plan Corresponsables y en las que el Área de Cultura ha estado implicado) y los tres mercados tradicionales que, desde hace años, se coordinan desde la Asociación de Artesanos “Alcuentros”.

Mercados tradicionales

De las aproximadamente 22.500 personas que participaron y disfrutaron de la programación de 2025, cerca de 14.000 corresponden a esos tres Mercados Tradicionales (“Mercaliarte en Semana Santa”, Mercau Tradicional nos Alcuentros de Colunga en julio y el Mercaú con Sabor Marineru de Llastres en agosto), eventos que, a su vez, han contado con una programación cultural complementaria a base de actuaciones musicales, teatrales…).

En cuanto a la participación infantil-juvenil, coordinada como se indicaba anteriormente desde Servicios Sociales, se ha venido desarrollando de manera estable el programa de Participación Juvenil en la Nave del Artesano de Colunga y se organizaron cinco campamentos urbanos a través del Plan Corresponsables financiado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y el Principado de Asturias, con un total de 158 participantes.

Artes escénicas

Ya en lo que a la programación gestionada directamente desde el Área de Cultura se refiere, se llevaron a cabo 24 representaciones de Artes Escénicas (teatro, danza, circo) con una participación de 3.115 personas. En este apartado han destacado el 27.º Festival de Artes Escénicas “Las Tres Noches de Llastres” y el 18.º Salón de Teatro de Títeres, Sombras y Objetos de Colunga “Saltitiricol”.

En el apartado musical, 22 fueron los conciertos programados y 3.233 los espectadores. A destacar el desarrollo del 24º Ciclo de Conciertos de Verano en la Calle “Musicalle” de Colunga y de la Sección JAZZ3 en el marco del Festival “Las Tres Noches de Lastres”.

Sesiones cinematográficas

Combinado las artes escénicas y la música, especial mención merece también la continuidad del programa “Rulando en clave cultuRAL” que este año ha alcanzado su tercera edición y con la que el Ayuntamiento apuesta por extender la programación cultural por diferentes localidades del concejo y no solo en Colunga y Llastres.

Fueron 22 las sesiones cinematográficas a base de ciclos organizados a través de Laboral Cinemateca Ambulante, Extensiones del festival Internacional de Cine de Gijón, Ciclo de Cine y Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cine Africano con la Asociación LATE o Ciclo de Cine y Memoria Democrática en colaboración con la Fundación “memoria y República” y la Asociación Cultural “La Llastra”, además del ciclo “menudo Cine” en colaboración con la Escuela Infantil de 0 a 3 años “El Nieru”. 495 personas disfrutaron de estas sesiones audiovisuales. 366 personas participaron, por otra parte, en los 15 talleres y cursos propuestos durante 2025. 71 en las cinco charlas y encuentros literarios. Unas 800 personas en las cinco exposiciones.

Actividades escolares

Y algo más de 200 escolares se desplazaron a eventos culturales desarrollados en otros lugares de Asturias, a través del programa municipal “Ampliando Horizontes”, como por ejemplo al Festival Internacional de Cine de Gijón, la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, niñas y familias de Gijón (FETEN) o el Museo de la Marioneta en Siero.

Una parte importante de la programación del Área Municipal de Cultura se enmarcó en los diferentes Circuitos “Asturies, Cultura en Rede” que promueve y financia la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias: Artes Escénicas, Música, Cultura Tradicional, Proyectos Literarios, Proyectos Expositivos-Visuales, Narración Oral, Cine.

Colaboraciones

El contenido de la programación también ha contado en alguna medida con la colaboración y aportación de otras entidades como diferentes áreas de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, la Escuela Municipal de Música, centros educativos del concejo o el Museo del Jurásico de Asturias.

El Área de Cultura ha colaborado además, un año más, con las Bibliotecas Públicas de Colunga y Llastres y con sus respectivos clubes de lectura en varias actividades organizadas directamente por las mismas: concurso marcapáginas encuentros literarios…