Felpudo viral para concienciar al turista que se hospeda en la comarca de los Picos de Europa: "Respeta el descanso"
"Que los huéspedes vengan a descubrir Asturias y disfrutarlo nos encanta", señala el CEO de la empresa creadora
Una empresa asturiana ha creado un felpudo para concienciar a los huéspedes de que en sus viviendas no son turistas de paso, sino un vecino por unos días. “Respetar a vecinos para nosotros es clave. Que los huéspedes vengan a descubrir Asturias y disfrutarlo nos encanta, pero para que la experiencia sea completa se debe respetar todo”, dice Alfonso Vivero, CEO de AO Experiencies, firma que tiene domicilio fiscal en Cangas de Onís.
El texto grabado en el felpudo es el siguiente: "Buenvenidxs. Respeta el descanso, cuida lo compartido y recuerda: aquí eres vecino por unos días".
