Güerres repartirá este fin de semana cerca de 2.000 kilos de oricios

Todo está ya preparado en la localidad de Güerres, en el concejo de Colunga, para acoger el XIII Festival de los oricios, uno de los eventos más singulares de cuantos se celebran en el oriente de Asturias, que este año incluye un completo programa de actos y que repartirá cerca de 2.000 kilos de estos sabrosos animales marinos, recién salidos de la mar y adquiridos (mañana por la mañana) en la rula de Llastres. Pero habrá mucho más: tortilla, croquetas, borona preñada, postres caseros...

Por segundo año consecutivo, los oricios, conocidos también en la zona como "arcinos", serán capturados en Asturias, ya que anteriormente al estar prohibida su recolección eran adquiridos en Galicia. El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y tres de las organizadoras del Festival, María Antonia Fernández Souto, Pilar Ruiz Azcano y Estrella Álvarez Díaz, presentaron oficialmente la celebración, que comenzará este sábado, al mediodía, con la apertura del recinto. A las 13.30 horas se entregará el "Oriciu de honor" a los piragüistas Walter Bouzán y Bertín Llera, vencedores del Descenso del Sella 2026. Por la tarde habrá tardeo, con Dj Jakes; y showcooking con Bruno Lombán, del restaurante Quince Nudos de Ribadesella. Y por la noche, verbena con el grupo "sensación" y Dj Jakes. No terminará aquí la celebración, ya que el domingo continuará el Festival, entre el mediodía y las 16.00 horas, cuando se procederá a la clausura.

El Alcalde destacó el "gran trabajo" del vecindario de Güerres en la organización del Festival de los oricios.