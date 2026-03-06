Ya hay fecha para la XXIV edición de las carreras de caballos de la playa de Ribadesella

Los caballos y la playa de Santa Marina volverán a ser protagonistas los próximos días 3 y 4 de abril. Las carreras se concentrarán en la jornada del Viernes Santo, mientras el sábado cobrará protagonismo el espectáculo ecuestre que se desarrollará en el mismo escenario.

El plazo de inscripciones para la XXXIV edición de las carreras de caballos de la olaya de Santa Marina ya está abierto y el plazo finaliza el último día del mes de marzo, a las 12.00 horas.

Este año la carrera ocupará la primera de las jornadas, el día 3 de abril. Al igual que en años anteriores, la elección de la fecha de celebración de esta prueba deportiva amateur viene definida por la previsión de las mareas.

El evento, declarado de Interés Turístico del Principado de Asturias, dará comienzo en torno a las 11.30 horas, coincidiendo con la bajamar. Ese día el paseo de la playa se convertirá, un año más, en un palco de excepción para contemplar esta prueba que convierte la playa en hipódromo, en un marco incomparable.

Se disputarán carreras en tres categorías: pira sangre Inglés, cruzados pura sangre onglés y pura raza árabe. El recorrido será aproximadamente de 1,2 kilómetros.

El sábado, 4 de abril, la cita será a las 12.30 horas, para presenciar el espectáculo ecuestre "La Magia del Caballo", que se desarrollará en el arenal de Santa Marina, con caballos pura raza español y pura raza lusitanos.