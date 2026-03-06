El Infiesto Atletismo logra seis medallas en el regional y denuncia falta de apoyo municipal

El Club Infiesto Atletismo, entrenado por los también atletas Bea Valiente y Borja Jerónimo García, continúa ampliando su palmarés en el deporte base asturiano. El pasado sábado 28 de febrero, el equipo piloñés sumó seis medallas en el Campeonato de Asturias Escolar de Campo a Través, celebrado en Figaredo (Mieres), con un balance de cuatro podios individuales y dos por equipos.

El resultado confirma la solidez de una cantera que lleva más de una década cosechando éxitos en las competiciones autonómicas y que vuelve a situar al club entre los referentes del atletismo escolar del Principado.

Triunfos individuales

El medallero del club lo abrió Izan García López, que se proclamó campeón de Asturias en categoría sub-10, firmando una destacada actuación en la prueba.

La competición continuó con la carrera sub-12 femenina, donde Olivia Prida Crespo consiguió la medalla de bronce. En esa misma categoría, Hernán Riestra Valiente se colgó la medalla de plata, proclamándose subcampeón de Asturias.

Un resultado idéntico logró su hermano Lucas Riestra Valiente, habitual de los podios tanto en campo a través como en pista, que finalizó segundo en categoría sub-14.

El club también destacó otras actuaciones cercanas al podio, como la cuarta posición de Gala Riestra Valiente en sub-12 y el séptimo puesto de Emanuel Timis Palcu en sub-14.

Podios por equipos

A los éxitos individuales se sumaron dos medallas colectivas.

La primera llegó en categoría sub-10, donde los cuatro atletas del Infiesto Atletismo que en esta ocasión representaban al CEIP L’Ablanu lograron la medalla de plata por equipos. El conjunto estuvo formado por Izan García López, Martín Medina Vigón, Hugo Tolivia Vecino y Marco Cifuentes Rivera.

El segundo podio colectivo fue para el equipo sub-14, un grupo que mantiene una notable regularidad competitiva. De hecho, el club destaca que durante los últimos cinco años no se han bajado del podio por equipos en esta categoría. El conjunto estuvo integrado por Lucas Riestra Valiente, Emanuel Timis Palcu, Samuel Rodríguez Arranz, los hermanos Ángel e Iván Mayor González y Yago Feito Llera.

Críticas al Ayuntamiento

Pese a los resultados deportivos, desde el club muestran su preocupación por las condiciones en las que desarrollan la actividad. El Infiesto Atletismo denuncia “la falta de seguridad durante los entrenamientos, la poca implicación, la actitud pasiva y la dejadez” por parte del Ayuntamiento de Piloña en relación con el desarrollo de este deporte.

Desde la entidad recuerdan que se trata de una disciplina “referente en el municipio en cuanto a práctica y resultados”, por lo que consideran necesario un mayor compromiso institucional.

En este sentido, también critican que se hable de manera reiterada del impulso al deporte base y reclaman medidas concretas: “no se necesitan palabras, sino hechos”.