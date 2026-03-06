Piloña reconoce a sus mejores deportistas: todos los nombres

Piloña celebrará un año más los éxitos y los valores del deporte local mediante la Gala del Deporte, una cita anual que reconoce los méritos de deportistas, clubes y entidades del concejo. El acto pretende también poner en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso con la práctica deportiva, así como fomentar el deporte base y la implicación de la comunidad en su desarrollo.

La gala tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 20 horas en la Casa de Cultura Marqués de Vistalegre, en Infiesto. En esta edición se distinguirá a deportistas y entidades en distintas categorías que abarcan desde el deporte escolar hasta la trayectoria deportiva o el patrocinio. Los galardones reconocen tanto los resultados deportivos obtenidos durante el año como la dedicación y el trabajo que sostienen la actividad deportiva en el concejo.

Los reconocimientos de la Gala del Deporte 2025 recaerán en los siguientes premiados:

Mejor deportista absoluto 2025: David Ovín Victorero

David Ovín Victorero Mención del jurado al mejor deportista: Pablo González Calvo

Pablo González Calvo Mejor trayectoria deportiva: Infiesto Fútbol Sala

Infiesto Fútbol Sala Mención del jurado a la mejor trayectoria deportiva: Pablo Suárez Díaz

Pablo Suárez Díaz Mejor deportista veterano: Equipo de orientación del club Piloña Deporte (Juan Carlos Pérez González y Juan García Mayo)

Equipo de orientación del club Piloña Deporte (Juan Carlos Pérez González y Juan García Mayo) Mejor deportista junior: Mateo Tejuca Luis

Mateo Tejuca Luis Mejor deportista infantil: Equipo de fútbol sala minibenjamín del Colegio L’Ablanu

Equipo de fútbol sala minibenjamín del Colegio L’Ablanu Mención del jurado a mejor deportista infantil: Equipo de orientación del Colegio

L’Ablanu (Celia Tolivia Vecino y Vera García López)

Mención del jurado a mejor deportista infantil: Equipo de voleibol minibenjamín del Colegio L’Ablanu

Equipo de voleibol minibenjamín del Colegio L’Ablanu Premio a los valores humanos: Javier Carrocera González

Javier Carrocera González Premio del jurado a la prueba deportiva: Marcha BTT de la Avellana

Marcha BTT de la Avellana Premio al patrocinio y fomento del deporte: Servisport

Con el premio más destacado, el de mejor deportista absoluto, se alza David Ovín Victorero, tras una temporada 2025 especialmente brillante en diferentes modalidades del ciclismo. El deportista logró la medalla de oro en el Campeonato de Asturias de BTT Rallye en categoría élite, el oro en el Campeonato de Asturias contrarreloj individual y el oro en el Campeonato de Asturias de BTT maratón, además de la medalla de plata en el Campeonato de Asturias de gravel. A estos resultados se suman un cuarto puesto en el Campeonato de España de ciclo-cross en categoría máster, el quinto puesto en el Campeonato de Europa de ciclo-cross y el trigésimo noveno puesto en la Copa del Mundo de ciclo-cross disputada en Benidorm.

Superación personal

La mención del jurado al mejor deportista reconoce en esta ocasión a Pablo González Calvo, no solo por sus logros deportivos, sino también por su ejemplo de superación personal. Campeón del Sella adaptado, campeón de España de halterofilia adaptada tanto a nivel individual como por clubes, Pablo compite además como jugador de baloncesto en el equipo Garmat de Avilés y como nadador en el club Mareastur. Su trayectoria deportiva y vital, marcada por la convivencia con la espina bífida desde su nacimiento, representa un ejemplo de esfuerzo y superación que el jurado ha querido reconocer como reflejo de los valores del deporte.

El premio a la mejor trayectoria deportiva recae en el Infiesto Fútbol Sala por su continuidad y solidez en la máxima categoría del fútbol sala asturiano. El equipo ha logrado mantenerse durante años en la élite regional con una plantilla formada en gran parte por jóvenes jugadores piloñeses. En 2025 finalizó en cuarta posición en la Tercera División de fútbol sala, en lo que supone su vigesimosexta temporada compitiendo de forma ininterrumpida en el fútbol sala asturiano, con la única excepción del parón provocado por la pandemia.

Extensa carrera

La mención del jurado a la trayectoria deportiva es para Pablo Suárez Díaz, natural de Sevares, por su extensa carrera en el ámbito deportivo. Destacó tanto en el piragüismo como en el fútbol sala, donde ocupó la posición de portero en el Rompiente de Ribadesella durante su etapa más destacada. Llegó a competir a nivel estatal y fue considerado en su momento uno de los mejores porteros de fútbol sala de Asturias.

En la categoría de mejor deportista veterano, el reconocimiento es para el equipo de orientación del club Piloña Deporte formado por Juan Carlos Pérez González y Juan García Mayo. Ambos deportistas lograron el octavo puesto en el Campeonato del Mundo de rogaine, además de un tercer puesto en el Campeonato de España de esta modalidad y el título de campeones de la liga nacional de Iberogaine.

Varias medallas

El premio a mejor deportista junior es para Mateo Tejuca Luis, quien se proclamó campeón de España de kobudo-goshin en la modalidad de kobudo juvenil mixto Bo en el campeonato celebrado en Luarca el 15 de marzo de 2025. A este logro se suman varias medallas obtenidas en competiciones provinciales.

En las categorías inferiores, el premio a mejor deportista infantil es para el equipo de fútbol sala minibenjamín del Colegio L’Ablanu, que se proclamó campeón de su grupo en los Juegos Deportivos del Principado tras completar la competición con diez victorias y ningún empate ni derrota, sumando un total de 60 puntos. El equipo está integrado por Juan Aguado Martínez, Álvaro Álvarez Balbín, Luis Blanco Blanco, Leo Diego Blanco, Izan García López, Martín García López, Daniel Ordiales Rodríguez, Dylan Sánchez Pavel, Hugo Vega Álvarez y Alexandre Periquito Mesa.

Valores humanos

El jurado ha querido conceder además dos menciones en esta categoría. La primera es para el equipo de orientación del colegio L’Ablanu formado por Celia Tolivia Vecino y Vera García López, campeonas de Asturias de los Juegos Deportivos del Principado en la modalidad de parejas alevín. La segunda mención reconoce al equipo de voleibol minibenjamín del mismo centro escolar, integrado por Mara Arechederra Cantora, Inés Sánchez Bárcena, Carmen Cobián Rodríguez, Itziar Álvarez Carbajo y Valeria Zarabozo Blanco, subcampeón de Asturias en los Juegos Deportivos del Principado.

El premio a los valores humanos es para Javier Carrocera González por toda una vida vinculada al fútbol en el club Deportiva Piloñesa. Durante más de dos décadas ha formado parte de la directiva del club, colaborando de forma desinteresada en numerosas tareas necesarias para el funcionamiento de la entidad y demostrando siempre un fuerte compromiso con el deporte local, además de cualidades personales como el trabajo, la humildad y la dedicación.

Organización y patrocinio

El premio al patrocinio y fomento del deporte reconoce la labor de la empresa Servisport. Esta empresa, gestora de las instalaciones deportivas municipales desde hace 26 años y formada por profesionales piloñeses, ha apoyado de forma constante el deporte base del concejo mediante el patrocinio de equipos escolares de fútbol sala y voleibol cuando estas disciplinas comenzaron a desarrollarse en el polideportivo.

También ha colaborado en la organización y patrocinio de distintas actividades deportivas, entre ellas el torneo de tenis que se celebraba en La Cueva o el campeonato de natación de las piscinas municipales. Actualmente participa junto con el Ayuntamiento y otra empresa local en el patrocinio de las equipaciones de los equipos prebenjamín y benjamín de fútbol sala que compiten esta temporada.

Una prueba pionera en Asturias

Por su parte, el premio del jurado a la prueba deportiva distingue a la Marcha BTT de la Avellana, una cita que se celebra desde hace casi cuarenta años de forma ininterrumpida y que fue pionera en Asturias en este tipo de pruebas ciclistas. En los últimos años, la marcha se ha consolidado como una de las actividades deportivas más emblemáticas del concejo gracias al trabajo organizativo y de promoción desarrollado por el Club Ciclista Cayón.

Noticias relacionadas

Los premiados de la Gala del Deporte son elegidos por un jurado que valora las candidaturas presentadas por clubes, entidades y particulares del concejo, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y los logros deportivos alcanzados a lo largo del año. Los galardones se entregarán durante la celebración de la gala.