Pimiango (Ribadedeva) honra a San Emeterio y San Celedonio este fin de semana

La celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, acogerá actos institucionales, religiosos, musicales y tradicionales

Procesión de Santu Medé en Pimiango en una edición anterior de la fiesta. / LNE

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

La localidad de Pimiango, en el concejo de Ribadedeva, acogerá los días 7 y 8 de marzo la celebración de las fiestas de San Emeterio y San Celedonio, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias y que volverá a reunir actos institucionales, religiosos, musicales y tradicionales.

La programación arrancará el sábado 7 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de Concejo, con la inauguración oficial de la fiesta a cargo del alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez Martínez. A continuación, se celebrará la conferencia titulada “Santu Medé y su carpintería de armar”, impartida por Elías Carrocera Fernández, profesor de la Universidad de Oviedo. La jornada inaugural se cerrará a las 22.00 horas con una verbena protagonizada por Fernando Álvarez y la Orquesta Límite.

Jornada central

El domingo 8 de marzo, jornada central de la celebración, comenzará a las 10.00 horas con un pasacalles a cargo del Grupo de Gaitas Principado. Una hora después, a las 11.00, tendrá lugar la procesión desde la iglesia parroquial de San Roque hasta la ermita de San Emeterio. A las 12.00 horas se oficiará la misa solemne de campaña en la capilla de San Emeterio, presidida por el párroco Ignacio Pérez Perela y cantada por el Ochote Cantos del Fontán.

La mañana continuará a las 12.45 horas con la actuación de varios grupos folclóricos: el Grupo de Gaitas Principado, el Grupo de Baile Tradicional del Suroccidente Asturiano Perendengue, la Asociación Cultural El Bail.le y el Grupo de Danzas Santa Justa, de Ubiarco, Cantabria. A las 13.30 horas se celebrará la procesión con el santo hasta la ermita, seguida de la ofrenda del Ramu. Ya por la tarde, a las 14.00 horas, el Ochote Cantos del Fontán ofrecerá un concierto en la ermita.

Noticias relacionadas

Comida campestre

La programación concluirá a las 14.30 horas con el remate del Ramu y una comida campestre con diferentes puestos de comida, entre ellos parrilla y paella, además de bar, en un ambiente amenizado con música y bailes tradicionales astur-cántabros. Con este programa, Pimiango volverá a rendir homenaje a San Emeterio y San Celedonio con una celebración que combina tradición, participación vecinal y patrimonio cultural.

