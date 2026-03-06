Todos los planes de la Red "Pueblos Solidarios" al descubierto: jornadas, encuentros, concursos, ayudas...

La Red de Participación Social del Oriente de Asturias “Pueblos Solidarios” ha aprobado el calendario de actividades y convocatorias para el año 2026 tras la reunión inicial de su Equipo Coordinador, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del tejido asociativo y la promoción del voluntariado en la comarca.

Durante el presente año, la Red celebrará cuatro encuentros de referencia. El primero de ellos ya se ha realizado, el pasado 26 de febrero, en Cangas de Onís: asamblea y chocolatada de La Red bajo el lema “Que circulen las ideas al calor del chocolate”.

Los tres restantes son:

11 de abril , en Alles (Peñamellera Alta): XV Jornada de Voluntariado y Participación Social.

, en Alles (Peñamellera Alta): XV Jornada de Voluntariado y Participación Social. 19 de septiembre , en Cangas de Onís: VI Jornada Lúdica y de Visibilización de La Red.

, en Cangas de Onís: VI Jornada Lúdica y de Visibilización de La Red. 17 de octubre, en Caravia: XXI Encuentro Creando Redes de Solidaridad.

Estos espacios buscan favorecer el intercambio de experiencias, la coordinación entre entidades y la visibilización del trabajo solidario que se desarrolla en el Oriente de Asturias.

Asimismo, ya se encuentran abiertas varias convocatorias dirigidas a apoyar económicamente proyectos sociales y reconocer la labor voluntaria:

Concurso “Pueblos Solidarios” , con financiación de hasta 1.500 euros por proyecto. Plazo de presentación: del 1 de marzo al 25 de septiembre de 2026.

, con financiación de hasta 1.500 euros por proyecto. Plazo de presentación: del 1 de marzo al 25 de septiembre de 2026. Concurso “Solidaridad en Red”, con ayudas de hasta 400 euros por programa. Plazo: del 1 de marzo al 25 de septiembre de 2026.

Ayuda de emergencia , abierta durante todo el año y sujeta a disponibilidad económica.

, abierta durante todo el año y sujeta a disponibilidad económica. Convocatoria “Mención a la trayectoria voluntaria”, abierta del 15 de febrero al 27 de marzo de 2026, destinada a reconocer el compromiso y la implicación de personas voluntarias del territorio.

Noticias relacionadas

Desde la Red “Pueblos Solidarios” se anima a las entidades sociales del oriente de Asturias a participar activamente en las actividades programadas y a presentar sus propuestas a las convocatorias vigentes, que constituyen una herramienta clave para impulsar iniciativas comunitarias y fortalecer la cooperación entre asociaciones.