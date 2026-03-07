Amieva, entre los concejos con mayor participación en la VIII Marcha Solidaria "Corre con Galbán"

El concejo de Amieva, uno de los más pequeños del Principado, con solo 591 habitantes, colaboró activamente en la Marcha Solidaria "Corre con Galbán", celebrada el pasado 22 de febrero, pues, contó con nada más y nada menos que 339 personas inscritas, muy por encima de otros concejos mucho más poblados.

Participantes en la marcha solidaria por concejos. / J. M. Carbajal

La salida de la prueba, así como la llegada, tuvo lugar en el núcleo rural de Vega de Cien y tras la misma hubo chocolatada acompañada de repostería casera para recuperar fuerzas.