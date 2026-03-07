La Confederación expedienta al Ayuntamiento de Piloña por una obra junto al río La Marea

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha incoado expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Piloña por la ejecución de una escollera que invade parcialmente el cauce del río La Marea y por el asfaltado de terrenos en la zona de servidumbre, en el entorno del santuario de la Virgen de la Cueva, en Infiesto.

La actuación se enmarca en el proyecto de "Acondicionamiento de los espacios públicos en el entorno del santuario Virgen de la Cueva", y fue denunciada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies junto al profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza Alfredo Ollero, especialista en geomorfología fluvial y gestión del riesgo de inundación. El equipo de gobierno asegura que lo único que se hizo fue "sustituir un muro antiguo por otro nuevo con los permisos correspondientes de CHC".

Presunto incumplimiento

Según la Confederación, el expediente se inicia por el presunto incumplimiento de las condiciones particulares de la autorización, al haberse ejecutado parte de la escollera ocupando el dominio público hidráulico y al haberse asfaltado superficie en la margen izquierda dentro de la zona de servidumbre.

La denuncia sostiene que la obra ha supuesto un adelantamiento del talud hacia el cauce superior a cuatro metros respecto a la situación previa, lo que habría reducido la sección de desagüe del río. Además, las mediciones realizadas in situ apuntan a que la escollera presenta una inclinación media de 82 grados, mayor que la permitida en la autorización.

De acuerdo con el escrito presentado ante la CHC, esta configuración "prácticamente vertical" convierte la margen en un elemento rígido y artificial, altera la morfología fluvial y puede incrementar la velocidad del flujo y la socavación del lecho en episodios de avenida.

Zona inundable

Los denunciantes advierten de que la actuación se sitúa en una zona inundable y que la reducción del espacio funcional del cauce puede aumentar el riesgo de sobreinundación en la margen opuesta y en el entorno del puente de acceso a la ermita.

El expediente recoge también la afección a la vegetación de ribera preexistente, compuesta por sauces, alisos, fresnos y avellanos, entre otras especies, que desempeñaban funciones de estabilización del talud, filtración de escorrentías y amortiguación de avenidas.

Según la denuncia, la ejecución de la escollera y los movimientos de tierras habrían eliminado la continuidad del corredor ripario, en contra de la condición de la autorización que exigía mantener la vegetación en sus condiciones originales.

Posible multa económica

Otro de los aspectos señalados es la elevación de la rasante y la ampliación de la superficie pavimentada. La nueva actuación prevé asfaltar en torno a 1.767 metros cuadrados, frente a los aproximadamente 523 existentes, lo que supondría un incremento cercano al 338% de la superficie impermeabilizada.

A juicio de los denunciantes, esta modificación puede incrementar de forma significativa la escorrentía superficial, reducir la capacidad de laminación natural de la llanura de inundación y generar picos de caudal más rápidos y elevados.

El expediente sancionador podría derivar en una multa económica, que en casos de infracciones leves puede situarse en el entorno de los 1.500 euros, si bien la cuantía definitiva dependerá de la calificación jurídica de los hechos y de la resolución que adopte la CHC.

La organización ecologista ha solicitado, además de la sanción, la suspensión de las obras, la retirada del tramo de escollera que invade el dominio público hidráulico y la restauración hidromorfológica y ecológica del tramo afectado.

Versión del Ayuntamiento

La versión del equipo de gobierno, que encabeza Iván Allende (PSOE) es diferente: asegura que no se hizo más que sustituir un muro antiguo por otro nuevo con los permisos correspondientes de CHC, y añade: "El único problema que hay allí son unos vecinos nuevos que no quieren que haya gente en la zona".

"Una zona, la del santuario Virgen de la Cueva, de peregrinación durante cientos de años, a lo que se ha sumando el atractivo de la senda de La Peridiella, decorada en los últimos años con la presencia de seres mitológicos y diferentes atractivos para los más pequeños, que misteriosamente han desaparecido a lo largo de los últimos años", añaden los dirigentes municipales.