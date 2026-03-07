Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento gastronómico único este domingo en Asturias: "El Furtivu" cocinará a la estaca un xatu entero, de 262 kilos, en Cangas de Onís

Con motivo del fichaje del chef David Montes el restaurante Villa María-El Campanu ofrece un menú asturiano que incluye crema de marisco, pastel de ciervo, xatu a la estaca con ensalada y patatines, postre, bodega, agua y café

Por la derecha, José Manuel Mori, dueño del grupo El Campanu, y David Montes, "El Furtivu"

Por la derecha, José Manuel Mori, dueño del grupo El Campanu, y David Montes, "El Furtivu" / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

El restaurante Villa María-El Campanu, de Cangas de Onís, acaba de fichar al chef David Montes, "El Furtivu", y con motivo de su presentación oficial ha organizado un evento único para este domingo, 8 de marzo: un xatu entero a la estaca. El animal ha pesado 262 kilos.

Quien aún no tenga plan para este domingo aún puede disfrutar del evento. Y es que "El Furtivu" no es un cocinero al uso. Una de sus especialidades, casi una marca personal, es la preparación de animales enteros a la estaca, una técnica ancestral que convierte la comida en un auténtico espectáculo. Para su estreno en la casa, no ha querido medias tintas: el reto será cocinar un xatu entero lentamente sobre las brasas.

Un banquete de mesa larga

La cita, que comenzará a partir de las 14:00 horas y se prolongará durante varias horas, promete ser mucho más que una simple comida.

La propuesta es clara: un domingo de mesa larga y buena compañía, en la que el rito de compartir y la calidad del producto son los verdaderos protagonistas.

El menú, cerrado y con un precio de 45 euros, es un derroche de sabor asturiano que arranca con una crema de marisco y pastel de ciervo, procedente de la sala de despiece del local, lo que garantiza la frescura y el mimo por el corte.

El plato fuerte

El plato fuerte llegará con el xatu a la estaca, servido con su guarnición de ensalada y patatines.

Para el final, los comensales podrán elegir entre uno de los postres más clásicos de la Asturias, arroz con leche, o una cremosa tarta de queso.

Para acompañar el festín y complementar el menú, la bodega, con una cuidada selección que incluye: vino crianza de Rioja, blanco de Rueda, rosado de Navarra, aparte de agua y café.

Un fichaje de altura

Con este evento, Finca Villa María, bajo el paraguas del grupo El Campanu, refuerza su apuesta por la cocina de fuego y el producto autóctono.

La llegada de "El Furtivu" supone un soplo de aire fresco y una vuelta de tuerca a la tradición cárnica en la comarca.

Las reservas, dado el carácter efímero del evento y el peso del animal, son limitadas. Quien quiera ser parte de esta experiencia, que no lo dude y llame ya al 684 689 820.

TEMAS

Evento gastronómico único este domingo en Asturias: "El Furtivu" cocinará a la estaca un xatu entero, de 262 kilos, en Cangas de Onís

