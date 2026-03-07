El exalcalde de Ponga Cándido Vega ingresa en la cárcel de Álava: pagó con fondos del Ayuntamiento gastos personales y partidistas de manera "consciente y reiterada"

El exalcalde de Ponga Cándido Vega Díaz (Foro) ingresó hace unos días en el centro penitenciario de Álava para cumplir la condena de 4 años y 9 meses de prisión a la que fue condenado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, con la agravante de reincidencia. El exregidor deberá permanecer en la cárcel hasta noviembre de 2030, salvo que se vea favorecido por algún beneficio penitenciario.

Los hechos probados confirmados por el Tribunal Supremo que han llevado a prisión a Cándido Vega detallan cómo, durante su etapa como alcalde (2007-2013), ordenó pagar con fondos del Ayuntamiento de Ponga diversos gastos que eran de carácter personal o partidista.

Entre esos gastos figuraron: su propia defensa letrada en varios procesos judiciales personales; la defensa de dos particulares sin vínculo laboral con el Ayuntamiento (dos palistas); honorarios legales de una asociación civil vinculada políticamente a él (la Plataforma pro Derechos de los Ponguetos, presidida por un militante de su mismo partido, Foro); y gastos en taxis, comidas y otros conceptos personales, que no reintegró en tiempo y forma.

Actuación "consciente y reiterada"

La sentencia subrayó que el exregidor actuó en todo momento de manera "consciente y reiterada", ignorando además los reparos legales de la secretaria-interventora, que le advertían de la ilegalidad de sus actos, y llegando incluso a presionar a los funcionarios.

Además de la pena de prisión, Cándido Vega fue condenado a indemnizar al Ayuntamiento de Ponga con la cantidad de 18.743,75 euros, que equivale al importe total de los fondos malversados, más los intereses legales correspondientes, y a abonar las costas procesales, tanto las generadas por el recurso ante el Tribunal Supremo como una parte de las de instancias anteriores.

Dos procesos pendientes

El exregidor tiene aún pendientes otros dos procesos penales que podrían acarrearle nuevas penas de prisión en caso de concluir con sentencias condenatorias.

Noticias relacionadas

La condena a 4 años y 9 meses de prisión supone 1.730 días, ya que a efectos judiciales se calculan 365 días por año y 30 días por mes. Dado que ingresó el 20 de febrero, esto supone, si no hay reducción del tiempo efectivo de condena por buen comportamiento u otras causas, que acabará de cumplir la pena el sábado 16 de noviembre de 2030.