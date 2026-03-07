Llanes, en femenino plural: el Ayuntamiento entrega los premios "Mujer del concejo" a nueve vecinas como reconocimiento a su trayectoria personal y profesional

El Ayuntamiento de Llanes ha entregado este viernes los XXVI Premios "Mujer Concejo de Llanes", que cada año reconocen en los días previos al 8M la trayectoria personal, profesional y humana de vecinas del municipio. La emotiva ceremonia se celebró en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

El galardón colectivo de esta edición ha recaído en las bibliotecarias del concejo: Loly Ojeda, Carmen Acebo y Lourdes Núñez. El premio subraya su prolongada labor en la custodia, gestión y promoción de los fondos bibliográficos de tres bibliotecas públicas municipales, una trayectoria que constituye "un ejemplo de dedicación al servicio público y al fomento de la lectura y la dinamización cultural en la comarca".

Trayectorias vitales

En el capítulo de trayectorias vitales, se ha distinguido a tres mujeres en diferentes ámbitos. Olga Santoveña Díaz, natural de Vibañu y abogada de profesión, ha recibido el premio en el ámbito profesional.

Seis de las nueve galardonadas. / LNE

El fallo destaca su doble faceta como profesional ejecutiva y vecina comprensiva, representando a aquellas mujeres que marcharon a estudiar y regresaron para ejercer su labor en la tierra natal.

Ámbito personal

El reconocimiento en el ámbito personal ha sido para Carmen Amieva Huergo, nacida en Villa y residente en Caldueñín. Su historia, señala el acta, refleja la de muchas mujeres del medio rural que, sin estridencias, levantaron familias y sostuvieron los pueblos.

En el ámbito humano fue premiada María del Carmen Urdiales García, natural de Po, valorada por su dinamismo y su compromiso constante con su localidad y sus vecinos.

Promoción de la mujer en la sociedad

La categoría Jóvenes, destinada a la promoción de la mujer en la sociedad, ha sido concedida ex aequo a Leticia Pérez Amieva, Esperanza Rodrigo Fernández y Andrea Amieva Noriega.

Leticia Pérez Amieva, de Porrúa y vecina de San Roque, ha sido distinguida por su dedicación a la ganadería, tanto en el negocio familiar como en la Junta Ganadera Municipal.

Esperanza Rodrigo Fernández, de Nueva, ha roto barreras profesionales con su trabajo en un taller mecánico.

Andrea Amieva Noriega, natural de Llanes, ha sido reconocida como figura clave del fútbol local, tanto por su carrera como jugadora en diferentes clubes como por su faceta de entrenadora.

Las concejalas del equipo de gobierno municipal Priscila Alonso, Aurora Aguilar, María del Mar García Poo y Mónica Remis, fueron las encargadas de entregar los distintivos.