La lluvia no puede con el Carnaval de Cangas de Onís: alrededor de 1.200 personas participaron en el desfile
Pese a las condiciones meteorológicas, la cita, con casi 9.000 euros en juego, contó con mucho público
La lluvia registrada durante la jornada de este sábado, 7 de marzo, no logró deslucir el desfile del Carnaval de Cangas de Onís, con salida de las inmediaciones de la terminal de autobuses para recorrer las calles de la vieja capital del Reino de Asturias. Tuvo como punto álgido la Avenida de Covadonga, más concretamente a la altura de la Casa Consistorial, lugar donde el jurado designado para la ocasión se dedicó a tomar nota y deliberar sobre quienes eran los merecedores de los premios en las distintas categorías. En esta oportunidad se repartieron casi 9.000 euros en premios.
El evento, organizado por el Ayuntamiento, volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas del calendario festivo del concejo de Cangas de Onís, registrando una participación cercana a 1.200 personas en el desfile, además de una gran afluencia de público que se acercó a disfrutar del espectáculo.
El Ayuntamiento destacó el gran nivel de los disfraces y carrozas, así como el esfuerzo y la imaginación de todos los participantes que hicieron posible un desfile espectacular, pleno de colorido, y muy animado durante todo el trazado. Desde la organización se valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada y subrayaron, además, que cada año aumenta tanto la participación como la asistencia de público, lo que consolida el Carnaval como uno de los eventos festivos más importantes del municipio.
