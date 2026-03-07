El Sepepa acerca la atención laboral a la zona rural asturiana con 70 telecentros en concejos de menos de 20.000 habitantes

El Servicio Público de Empleo (Sepepa) ha puesto en marcha una iniciativa pionera para acercar la atención a las personas que buscan un trabajo o mejorar su situación laboral en la zona rural asturiana. 70 telecentros de municipios con menos de 20.000 habitantes distribuidos por toda la geografía asturiana ejercen de extensión de las oficinas de empleo.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora del Sepepa, Begoña López, y el alcalde de Cabrales, José Sánchez Díaz, han visitado esta mañana el telecentro de Carreña, en Cabrales, que presta servicios de atención y apoyo a las personas que precisan información o realización de trámites sobre formación o empleo.

Implantación en el territorio

La red de 70 Centros de Dinamización Tecnológica local (CDTL), más conocidos como telecentros, llega a más concejos que las 25 oficinas de empleo de la comunidad. En especial, garantiza la implantación en el territorio y un servicio de proximidad a los vecinos de los concejos más pequeños, preponderantemente rurales y alejados de los centros urbanos y, en algunos casos, a distancia de las villas que ejercen como cabeceras comarcales.

El personal de los telecentros ha recibido formación del Sepepa para realizar los trámites y para responder a las dudas o las consultas de la ciudadanía. Además, para las cuestiones más complejas, tiene en todo momento acceso directo a los técnicos del Sepepa. La coordinación se ejerce desde las oficinas de empleo de Tineo y Cangas del Narcea para los concejos del Occidente y desde las oficinas de Llanes y Cangas de Onís para los concejos del Oriente.

Servicios prestados

Entre los servicios que prestan los telecentros destacan:

Solicitar citas previas relacionadas con las prestaciones que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) o con la obtención de las certificaciones que acreditan su cobro.

citas previas relacionadas con las que gestiona el o con la obtención de las que acreditan su cobro. Acceder a cursos gratuitos de formación.

de formación. Obtener citas presenciales con los servicios de orientación laboral .

con los servicios de . Inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil , requisito obligatorio para participar en muchos programas del Sepepa .

, requisito obligatorio para participar en muchos programas del . Obtener de copias de comunicación de contratos .

. Consultar certificados de empresa.

Perfil de los parados

El consejero de Ciencia ha puesto en valor este servicio en la zona rural. “Los concejos menores de 20.000 habitantes suponen la cuarta parte del paro registrado en Asturias y tienen especificidades que debemos atender. El perfil de los parados, sin embargo, no difiere del resto en toda la comunidad. La ventaja es que, por ese motivo, sabemos bien qué necesitan”, ha indicado Sánchez.

Los concejos donde funcional los telecentros suman 294.412 vecinos, de los que 175.373 tienen entre 16 y 64 años y, por lo tanto, están en edad de trabajar y de ser usuarias de servicios de empleo. Actualmente, el último dato de paro registrado en estos concejos suma 13.117 personas en desempleo, un 3,8% menos que el año anterior.

Situación laboral

Sánchez ha agradecido la labor de los técnicos de los telecentros, que a sus funciones habituales han añadido también la de apoyar a las personas del municipio en el que prestan servicios a mejorar su situación laboral.

El consejero ha recordado que esta es la legislatura de la modernización del Sepepa, de la elaboración de su nueva ley, y mejorar la atención a toda la ciudadanía, con independencia del tamaño o la ubicación del concejo donde resida cada usuario, forma parte de ese proceso.