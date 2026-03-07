Solicitan autorización para abrir otro refugio de montaña en los Picos de Europa: todos los datos

La empresa El Portal de Picos S. L. ha solicitado autorización para acondicionar como refugio de montaña un local de la estación superior del teleférico de Fuente Dé, en el parque nacional de los Picos de Europa, en el municipio de Camaleño (Cantabria). El proyecto básico, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, apuesta por rehabilitar el inmueble, conocido como antiguo Refugio Valdecoro, que fue construido en 1968 y que ya experimentó una rehabilitación en 2015 para albergar un centro de actividades de turismo activo. El presupuesto estimado para la ejecución material de las obras asciende a 128.800 euros.

El proyecto básico, firmado por el arquitecto Máximo Díaz Sánchez, prevé una reforma que mejore la eficiencia energética y resuelva de forma autónoma el tratamiento de las aguas residuales, y plantea readaptar el espacio para devolverle su uso original como albergue de montaña. La actuación, que no afecta a la estructura de hormigón armado del edificio, se centra en el cerramiento exterior, la redistribución interior y la renovación de acabados e instalaciones.

Suelo rústico de especial protección

Dado que la parcela se encuentra en suelo rústico de especial protección, la iniciativa se acoge a lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA), que permite obras de reforma en edificaciones preexistentes para destinarlas a usos como el turismo rural.

La propuesta configura un refugio doble, con las dos plantas del edificio funcionando de manera independiente para optimizar el consumo energético según la demanda. En total, sumarán 28 plazas distribuidas en cinco dormitorios con literas, cuatro baños y dos estancias comunes que integran comedor y cocina. Las obras también incluyen el cierre parcial del soportal de la planta baja mediante un acristalamiento que alinea la fachada con la superior, mejorando el aislamiento térmico y ganando espacio interior.

Estándares de confort

Al no existir redes públicas de saneamiento en el entorno, el proyecto contempla una solución específica: las aguas residuales se tratarán mediante una depuradora por oxidación total y el efluente se almacenará en un depósito subterráneo, con capacidad para casi 8.000' litros, para su posterior vaciado periódico y aprovechamiento en el regadío de fincas agrícolas.

Para alcanzar los estándares de confort, la intervención refuerza la envolvente con un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) de lana mineral y carpinterías de aluminio con triple vidrio. La demanda de calefacción y agua caliente se cubrirá mediante una bomba de aerotermia, mientras que el suministro eléctrico se apoyará en baterías para el consumo nocturno.