“Xiblón" saltó a escena en Ribadedeva

La Librería de Pimiango acogió este sábado a las 18.00 horas, la presentación de “Xiblón. Menudu putiferiu”, el nuevo libro de María Esther García López. En el acto intervinieron la propia autora y el maestro Manuel González Orviz.

García López, natural de La Degollada, en el concejo de Valdés, y colaboradora habitual de LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con medio centenar de títulos publicados entre poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil, didáctica e investigación histórica y etnográfica. Aunque su trayectoria editorial es amplia y muy ligada al asturiano, esta obra supone su primera novela.

La autora define “Xiblón. Menudu putiferiu” como un libro que “mezcla la memoria vivida y la ficción”. “Es una historia novelada, pero que sí que se fundamenta en hechos reales. Tiene mucho de realismo mágico también, de costumbres”, señala.

García López explica además que en el origen del texto hay un poso de vivencias, escuchas y recuerdos sedimentados con el tiempo. “Son cosas que me fueron quedando en la memoria, lo vivido, lo escuchado, lo sentido. Y de eso fue surgiendo la novela, que no solo cuenta historias, también documenta una forma de vida”, resume.

Ese vínculo con la experiencia no impide, dice, una clara apuesta por la invención. “Exagero y cuento desde la ficción, pero siempre con una base real. Lo pasé muy bien escribiendo, sobre todo pasajes donde me dejaba llevar por la imaginación”, afirma.

Para la escritora, el libro trasciende la anécdota local y funciona también como retrato social. “Es un testimonio de una realidad que existió y que en otro contexto todavía sigue vigente”, sostiene. En esa misma línea, añade que la novela “cuenta Asturias desde dentro” y que en sus páginas aparecen “tensiones, desavenencias, rivalidades familiares que tantas veces se suelen esconder”, pero también “mucho del humor que nos caracteriza”.

García López subraya, además, la vocación abierta del libro. “Esta novela yo creo que la puede leer cualquier persona”, apunta, tanto quienes reconocen en ella la vida de los pueblos como los lectores jóvenes que podrán asomarse a “la idiosincrasia de nuestro pueblo”.

La autora destaca asimismo el carácter coral del volumen y una estructura deliberadamente fragmentaria. “Uso un lenguaje bastante directo y como peculiaridad se pueden leer los capítulos por separado, que lo hice a propósito”, explica. “Es una novela que tiene muchos personajes, porque hay mucho de realismo mágico también, de mitología”.

Ese amplio fresco humano es, de hecho, una de las singularidades del libro. “Los protagonistas se van repitiendo, pero tiene muchos personajes secundarios. Vamos a decir, son ciento y pico, por eso tiene un apéndice para que el lector pueda identificarlos si lo necesita”, concluye.