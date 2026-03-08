El barrio riosellano "El Cobayu" muestra su malestar por las esperas para recibir una cita médica en el centro de salud
Los vecinos trasladaron a "Pueblu" su preocupación por la asistencia sanitaria en el concejo en un encuentro en el que también se habló de participación ciudadana y de la interlocución con las instituciones
María Terente Nicieza
Pueblu-Convocatoria por Ribeseya mantuvo el pasado sábado una reunión con la Asociación de Vecinos del Cobayu, en la que la entidad vecinal fue el eje central del encuentro y la voz protagonista a la hora de trasladar las principales preocupaciones del barrio y del concejo. El colectivo vecinal expuso la problemática existente en el centro de salud, especialmente en lo referente a los tiempos de espera para conseguir cita médica, una situación que afecta de manera directa a la calidad de la atención sanitaria que reciben las vecinas y vecinos. La asociación hizo llegar estas inquietudes con el objetivo de buscar soluciones y de dar visibilidad a una realidad que preocupa a buena parte de la población riosellana.
En el encuentro participaron también Xabel Vegas, diputado en la Junta General con Convocatoria por Asturies y responsable del grupo parlamentario en materia de salud, y Xuan Chaves, ambos integrantes de Sumar, que recogieron de primera mano las demandas vecinales para trasladarlas al ámbito autonómico y estudiar posibles iniciativas institucionales.
Más allá de este problema concreto, la Asociación de Vecinos del Cobayu y Pueblu-Convocatoria por Ribeseya abordaron otros asuntos que afectan al día a día de la ciudadanía, con el compromiso de, al menos, contribuir a hacerlos visibles y a tratar de minimizar su impacto en la medida de lo posible.
Asociacionismo, herramienta clave
Desde Pueblu-Convocatoria por Ribeseya se quiso subrayar que "el asociacionismo vecinal es una herramienta básica para reforzar los lazos comunitarios, generar confianza entre vecinos y vecinas y facilitar la resolución de los conflictos cotidianos". La formación municipalista defiende que "la organización colectiva y la participación deben ser la base de cualquier gobierno que aspire a gobernar para el pueblo y con el pueblo".
Pueblu-Convocatoria por Ribeseya agradece de manera especial a la Asociación de Vecinos del Cobayu "su implicación, su trabajo constante y la voluntad de trasladar sus inquietudes, convirtiéndose en un motor fundamental de participación y mejora colectiva". Asimismo, anima a cualquier colectivo, asociación o grupo vecinal del concejo que desee compartir sus problemas, propuestas o iniciativas a ponerse en contacto con la organización, "con el fin de seguir construyendo, desde el asociacionismo y la colaboración, la Ribadesella que la ciudadanía demanda".
