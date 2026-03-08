Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El barrio riosellano "El Cobayu" muestra su malestar por las esperas para recibir una cita médica en el centro de salud

Los vecinos trasladaron a "Pueblu" su preocupación por la asistencia sanitaria en el concejo en un encuentro en el que también se habló de participación ciudadana y de la interlocución con las instituciones

Reunión de Pueblu Ribadesella con la Asociación de vecinos del Cobayu

Reunión de Pueblu Ribadesella con la Asociación de vecinos del Cobayu / Pueblu Riabadesella

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Pueblu-Convocatoria por Ribeseya mantuvo el pasado sábado una reunión con la Asociación de Vecinos del Cobayu, en la que la entidad vecinal fue el eje central del encuentro y la voz protagonista a la hora de trasladar las principales preocupaciones del barrio y del concejo. El colectivo vecinal expuso la problemática existente en el centro de salud, especialmente en lo referente a los tiempos de espera para conseguir cita médica, una situación que afecta de manera directa a la calidad de la atención sanitaria que reciben las vecinas y vecinos. La asociación hizo llegar estas inquietudes con el objetivo de buscar soluciones y de dar visibilidad a una realidad que preocupa a buena parte de la población riosellana.

En el encuentro participaron también Xabel Vegas, diputado en la Junta General con Convocatoria por Asturies y responsable del grupo parlamentario en materia de salud, y Xuan Chaves, ambos integrantes de Sumar, que recogieron de primera mano las demandas vecinales para trasladarlas al ámbito autonómico y estudiar posibles iniciativas institucionales.

Más allá de este problema concreto, la Asociación de Vecinos del Cobayu y Pueblu-Convocatoria por Ribeseya abordaron otros asuntos que afectan al día a día de la ciudadanía, con el compromiso de, al menos, contribuir a hacerlos visibles y a tratar de minimizar su impacto en la medida de lo posible.

Asociacionismo, herramienta clave

Desde Pueblu-Convocatoria por Ribeseya se quiso subrayar que "el asociacionismo vecinal es una herramienta básica para reforzar los lazos comunitarios, generar confianza entre vecinos y vecinas y facilitar la resolución de los conflictos cotidianos". La formación municipalista defiende que "la organización colectiva y la participación deben ser la base de cualquier gobierno que aspire a gobernar para el pueblo y con el pueblo".

Noticias relacionadas

Pueblu-Convocatoria por Ribeseya agradece de manera especial a la Asociación de Vecinos del Cobayu "su implicación, su trabajo constante y la voluntad de trasladar sus inquietudes, convirtiéndose en un motor fundamental de participación y mejora colectiva". Asimismo, anima a cualquier colectivo, asociación o grupo vecinal del concejo que desee compartir sus problemas, propuestas o iniciativas a ponerse en contacto con la organización, "con el fin de seguir construyendo, desde el asociacionismo y la colaboración, la Ribadesella que la ciudadanía demanda".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents