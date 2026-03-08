Cangas de Onís se prepara para la subasta del campanu del Sella: esta es la fecha y el lugar elegido para el evento
La cita será el 18 de abril, primer día hábil de la temporada de pesca tradicional, en el supuesto de que salga el pez y el afortunado pescador se decante por su venta
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el popular José Manuel González Castro, organizará, como en las últimas ediciones, la subasta del campanu del Sella. Este año tendrá lugar el sábado 18 de abril, primer día hábil de la temporada de pesca tradicional en aguas continentales del Principado de Asturias. El evento cuenta, como ya viene siendo habitual, con la colaboración de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, que lidera Antón Caldevilla Pérez, y se llevará a cabo bajo el icónico Puente Romano, a la vera del Sella, siempre y cuando se eche a tierra ese preciado ejemplar y el pescador que lo capture desee subastarlo en el citado escenario. En la pasada edición de 2025 tomaron parte en la puya doce establecimientos hosteleros.
Las bases de la subasta del año pasado reflejaban que el objeto era "el fomento de la práctica conservacionista de la pesca, la promoción de los recursos turísticos de la zona y la contribución a la conservación, protección y mejora del río Sella". Dejando claro el documento que la comercialización del campanu "es un derecho exclusivo del pescador" y que la subasta se hace por la modalidad de "puja a la llana". Los pujadores portan un objeto y cada alzada de mano "significará una subida de 100 euros". También es posible pujar a través de un intermediario presente en esta puja, abierta a restaurantes, empresas o entidades.
El cántabro José Murillo Mohedano, de Ramales de la Victoria, fue el agraciado pescador que en la mañana del 4 de mayo capturó el campanu del río Sella de la pasada campaña de 2025, concretamente en el prolífico coto "Tempranes", localizado entre los núcleos rurales de Cañu (Cangas de Onís) y Avalle (Parres). El ejemplar pesó en el Centro Oficial de Precintaje, sito en El Portazgu, 5,600 kilogramos y tenía 82 centímetros de longitud. El grupo El Campanu, con establecimientos hosteleros en la comarca del Oriente, se hizo con el preciado ejemplar en la subasta pública celebrada bajo El Puentón, por el que se abonó la cantidad de 11.400 euros. Además, ese primer salmón fue el más tardío que se recuerda en la cuenca del Sella, pues, el afortunado deportista lo capturó transcurridas tres semanas desde inicio de la campaña de pesca tradicional.
Cupo de dos salmones
Entre esas medidas de la nueva temporada de pesca para el presente ejercicio 2026, además de reducir el cupo anual por persona a dos salmones (de los cuales solo uno podrá ser con muerte) y la reducción los cupos anuales globales de esta especie en los ríos, cabe señalar un ajuste de horario, con una hora de menos de pesca cada día.
Asimismo, se establecen nuevas fechas de apertura y cierre: la temporada de pesca de salmón (con o sin muerte) se abre el tercer sábado de abril, dia 18 abril, y finalizará el miércoles 15 de julio; un retraso en la apertura que responde a la entrada más tardía de los ejemplares “una tendencia observada en los últimos años, y busca favorecer que los primeros peces alcancen las zonas de refugio”, según Medio Rural.
