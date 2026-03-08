La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
Los obstáculos fueron localizados entre Arriondas y Cangas de Onís
María Terente Nicieza
La Guardia Civil investiga la aparición de varias piedras en la carretera nacional 634 que en la noche del pasado sábado provocaron daños en dos turismos y una motocicleta a la altura del punto kilométrico 34, en Arriondas, según la información facilitada.
El incidente se produjo sobre las 22.45 horas del sábado 7 de marzo, cuando la Guardia Civil recibió una llamada del 112 en la que se alertaba de que un vehículo había pinchado después de pasar por encima de unas piedras situadas en la calzada.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Destacamento de Tráfico, que confirmó la presencia de varios fragmentos de piedra en ese punto de la carretera. Como consecuencia de ello, además del primer aviso, otros dos vehículos —un turismo y una motocicleta— también sufrieron daños al pasar por encima de los obstáculos.
No se registraron heridos. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió asegurar la zona y cortar la vía, lo que obligó a restringir el tráfico durante aproximadamente dos horas, hasta que los equipos de limpieza y mantenimiento viario completaron la retirada de las piedras. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar cómo llegaron esos elementos a la calzada.
