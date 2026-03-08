La lluvia no frena un Carnaval multitudinario y desbordante de ingenio en Cangas de Onís

Cangas de Onís vivió este sábado un Carnaval de los que reafirman el tirón popular de la cita. La lluvia, lejos de aguar la tarde, no impidió que la villa se echara a la calle para acompañar un desfile con muy alta participación y una creatividad desbordante en los disfraces que concurrieron al concurso.

El ambiente se dejó notar desde el arranque de una jornada que tenía en el gran desfile su acto central, programado para las 18.00 horas dentro de un cartel que se completaba con la entrega de premios a las 22.00 y la animación musical posterior. La convocatoria, organizada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, repartía además más de 8.000 euros en premios entre las distintas categorías.

Un recorrido lleno de imaginación

Sobre el recorrido fueron apareciendo propuestas para todos los gustos, en una sucesión de comparsas, charangas y disfraces en la que no faltaron flamencos, el juego del chipirón con madreñas, elfos, Bastian a lomos de Fújur e incluso particulares incursiones de Donald Trump y Nicolás Maduro. Entre la sátira, la fantasía y los guiños a personajes conocidos, el desfile fue dejando escenas muy celebradas por el público, que respondió con aplausos pese a la lluvia intermitente.

La sensación general fue la de una edición especialmente vistosa, con mucho trabajo detrás de cada propuesta. Hubo disfraces concebidos para sorprender por su factura, otros apoyados en la puesta en escena y varios que encontraron en el humor su mejor baza para ganarse la complicidad de quienes seguían la comitiva.

Debutantes con buen sabor de boca

Entre los participantes también hubo formaciones que se estrenaban en Cangas de Onís. Andrea Rodríguez, de la charanga gijonesa “Ye lo que hay”, formada el año pasado, resumía así sus sensaciones en su primera presencia en la villa: “Es un desfile muy guapo, y hay muy buen ambiente, que es lo importante”.

También debutaba en la cita canguesa la charanga “Folixa Patoos”. Borja Mosteiro y Juan Vidal explicaban el trabajo previo que había exigido su propuesta: “Llevamos preparando el disfraz desde agosto”.

Entre la calle y el jurado

El desfile volvió a convertir el centro de la villa en un escaparate de imaginación colectiva, pero también en un punto de encuentro entre participantes, vecinos y visitantes. A medida que avanzaba la tarde, la lluvia quedó en segundo plano frente al empuje de las agrupaciones y al respaldo del público, que se mantuvo arropando el paso de la comitiva.

Desde el jurado, Olaya Nevares aportó el toque local del Carnaval: “Me gusta disfrazarme de personajes locales”, señaló, haciendo alusión al traje que llevaba basado en un personaje conocido de la villa y que incluso le había prestado algún complemento para el atuendo.

Una cita ya asentada

Más allá del fallo del concurso, la jornada volvió a confirmar el peso del Carnaval en el calendario festivo local. El cartel oficial contemplaba premios para carrozas, grupos, charangas e individuales en categoría general, así como reconocimientos específicos en la categoría local. Esa combinación de participación, ambiente y esfuerzo creativo sostuvo una tarde en la que Cangas de Onís volvió a vivir su antroxu por todo lo alto.