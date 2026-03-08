Estos son los premiados del espectacular desfile de Carnaval de Cangas de Onís

"Rodeo Salvaje", de Xaréu nel Ñeru, de Gijón, se alzaron con el primer premio en el apartado de charangas en el multitudinario Carnaval de Cangas de Onís, que tuvo lugar en la tarde-noche de ayer, sábado, con alrededor de 1.200 participantes en el espectacular y colorido desfile por las calles de la vieja capital del Reino de Asturias. El segundo premio fue para "Caperucita y el lobo", de Gijón; el tercero recayó en "La Sabrosura del Imperio", de Gijón; y el cuarto galardón se lo llevaron "Los Cherise Cats", también de Gijón.

En la categoría de carrozas se alzó con el primer premio "Xente Xoven, donde nacen los dragones", de Gijón; segundos quedaron "Nueva Era", de Llanes; terceros, "Trumpduro 26: El helicóptero del perreo", de Cangas de Onís; y cuartos, "Festival Castiello- Aviación con Telva, Pinin y Pinón, de Gijón.

"Fusión Flamenca", de Camargo (Cantabria), resultaron ganadores en la categoría de grupos; "El juego del chipirón", de Gijón, se anotó el segundo premio; "Hijos del Quinto Sol", de Ribadesella, fueron terceros; y "Asturias Golosa", de Gijón, cuartos.

"Valkira", Reina del fuego y la tormenta", de Arriondas, triunfó en la categoría individual. El segundo premio correspondió a "Fantasía reciclada", de Laviana; siendo el tercero para "El jardín de los Colibries", de Mataporquera (Cantabria). El cuarto se lo apuntó "La farolina del futuro", de San Martín del Rey Aurelio.

"Llambiones Botijes" se impusieron en el apartado de grupos locales; segundos fueron "Atraco Rural"; mientras, en la categoria carrozas locales, el primer premio fue para "Guardianes del bosque", quedando en segundo lugar "El Colón, más teatro que cine", todos ellos de Cangas de Onís.