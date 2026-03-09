El Ayuntamiento de Llanes concluye las obras de mejora y pavimentación del camino entre L’Acebal y L’Ingiestu

El Ayuntamiento de Llanes ha dado un paso adelante en la mejora de las infraestructuras rurales del concejo con la conclusión de las obras de mejora y pavimentación del camino que une L´Acebal con L’Ingiestu, en la parroquia de Los Carriles. Tras su conclusión las obras fueron visitadas la pasada semana por los concejales Miguel Alonso, Juan Carlos Armas, y María del Mar García Póo, respectivamente ediles de Pueblos, Contratación y Medio Rural.

Las actuaciones contemplaron no solo la adecuación y pavimentación de este camino municipal, que previamente presentaba un firme irregular y problemas de drenaje, sino también la renovación de la red de abastecimiento de agua.

Los trabajos incluyeron la renovación del firme, procediendo a la regularización de la superficie con zahorra artificial y la posterior extensión de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, lo que mejorará sustancialmente las condiciones de circulación. Se abordó igualmente la mejora del drenaje, solucionando los problemas de acumulación de agua, ejecutando una nueva cuneta revestida de hormigón y construyendo un nuevo paso salvacunetas con su correspondiente pozo y embocadura, garantizando la correcta evacuación de las aguas pluviales.

De otra parte, se abordó igualmente la renovación de la red de abastecimiento de agua, sustituyendo la tubería por una nueva de polietileno, incluyendo la reposición de tres acometidas domiciliarias, una actuación importante para asegurar el suministro y evitar pérdidas en la red.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha destacado la importancia de esta actuación: "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para llevar mejoras a todos los rincones del concejo. Esta obra en Los Carriles es otra muestra más de nuestro compromiso con el medio rural, atendiendo las necesidades de los vecinos y mejorando sus infraestructuras básicas".