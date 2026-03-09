Cangas de Onís abre marzo con la lectura del manifiesto del 8M en el Ayuntamiento
Vecinos y ediles respaldan un inicio centrado en la igualdad y el reconocimiento social de las mujeres
María Terente Nicieza
Cangas de Onís dio este lunes el primer paso de su programación del Mes de la Mujer con la lectura del manifiesto del 8M, un acto celebrado al mediodía en los soportales del Ayuntamiento y protagonizado por la concejala Lorena Allende.
La convocatoria reunió a vecinos y a miembros de la corporación municipal en una cita respaldada, que abrió un mes de actividades pensado para poner el foco en la igualdad y en el papel de las mujeres dentro de la sociedad canguesa.
Tras esta apertura, el programa seguirá en las próximas semanas con una charla sobre menopausia, la presencia de la periodista Mari Pau Domínguez y un homenaje final a mujeres del concejo, en continuidad con el mensaje de visibilización y reconocimiento que el Ayuntamiento viene manteniendo en este tipo de iniciativas.
