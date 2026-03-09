Carlos Gonzalo enciende un nuevo faro en Llanes: "Aspiro a dar voz al mundo del arte y la cultura"

Desde el pasado mes de octubre, la calle Marqués de Argüelles de Llanes tiene un nuevo punto de luz. No es solo una galería de arte, sino una declaración de intenciones. El Faro de Llanes es el proyecto con el que el pintor y activista Carlos Gonzalo (Madrid,1942) ha decidido echar raíces en Asturias y devolver al territorio parte de una vida entera dedicada al arte, la cultura y la reivindicación social.

Multidisciplinar, pionero del “Happening” y la serigrafía en España, dibujante incansable y figura incómoda durante la dictadura, Gonzalo no concibe el arte como mero objeto decorativo, sino como una manera de activismo social y expresión vital. Desde su nueva sede en Llanes, aspira a “dar voz al mundo del arte y la cultura” y a convertir la villa en un foco de pensamiento, creación y diálogo.

Raíces, memoria y militancia

Nacido en Madrid, Carlos Gonzalo mantiene una vinculación profunda con Asturias, ya que sus abuelos maternos eran originarios de Sirviella (Onís), donde fueron fusilados durante la Guerra Civil. A pesar de haber descubierto este dato hace apenas unos años, cuando decidió instalarse definitivamente en la región, ese episodio resuena hoy como un eco casi premonitorio en una trayectoria artística atravesada por la conciencia ideológica y la militancia.

El dibujo llegó pronto. Fue su padre, militar de origen gallego, quien le dio sus primeras plumillas y despertó en él una pasión que aún conserva, el coleccionismo de tinteros. Asegura poseer más de 16.000 piezas y sueña con crear algún día un museo dedicado a la escritura.

Desde niño se refugiaba en el dibujo hasta perder la noción del tiempo. “Me acuerdo de la terraza de la casa de mis padres, una terraza cerrada, donde estaba yo dibujando, y mi madre me llamó y me dijo ¡que no te enteras, que te estoy hablando!”recuerda el pintor.

Un talento precoz

Su carrera artística se inició de manera fulgurante. Con 16 años participó en exposiciones colectivas y con 19 le ofrecieron sus primeras muestras individuales. Poco después, en París, conoció al entonces ministro de Cultura francés, André Malraux: “La directora de una galería me lo presentó y me montaron una exposición que repitieron durante varios años”.

La repercusión mediática llegó muy pronto. En su casa la vocación se vive con naturalidad. “Al principio tuve la suerte de que, cuando tenía 16 o 17 años, el actor más importante que había en España, Paco Morán, fue a mi casa para que yo le pintara”. Cuando se le pregunta en qué momento supo que podía vivir del arte, responde con ironía: “Pues eso, todavía estoy pensándolo”.

Carlos Gonzalo es uno de los pioneros del "Happening" en España, una práctica experimental y efímera que marcó una década de su vida. “Me tiré casi diez años haciendo algo que no hacía nadie”, recuerda. No se arrepiente, aunque reconoce que cambiaría la forma en la que hizo alguna cosa, por las consecuencias que le acarreó: “Los Happenings no te puedes arrepentir, pero lo haces y te entran muchas dudas”. Ese periodo le llevó incluso a dejar de pintar durante un tiempo. “Hubo una época en la que no hacía nada, que no pintaba, y fue por culpa de haber hecho los Happenings”.

Represión y obra reivindicativa

Su trabajo más reivindicativo se concentra en piezas como “Manifestación” una obra de 5 metros de largo y la serie “Los desastres de la Paz”, una respuesta directa a la campaña “25 años de paz” del entonces ministro Manuel Fraga. “Cuando Fraga hizo “25 años de paz” yo hice la serie “Los Desastres de la Paz”, inspirados en Goya. Estoy muy orgulloso de esos dibujos", relata.

La represión fue real y violenta. “Me destrozaron muchísima obra. Me detuvieron muchas veces, incluso Billy el Niño”, relata. En exposiciones universitarias y salas de Barcelona perdió piezas irrecuperables. “Me rompieron mucha obra. Luego devolvieron cosas pero muchas estaban rotas”.

A pesar de todo, el activismo sigue intacto. Actualmente es responsable de Cultura en UGT y defiende que arte y reivindicación social son inseparables. Su obra oscila entre la denuncia social como “Hombre durmiendo en la calle” y la catarsis de lo íntimo (“La vida”, “El caballo”), donde refleja distintas experiencias vitales y puntos de inflexión.

Se considera ante todo dibujante. “Me gusta más el dibujo que la pintura. Es más directo. Me gustan mucho más los dibujos de Goya que sus pinturas”. Fue pionero de la serigrafía en España y profesor en Baleares, donde tuvo como alumno a un jovencísimo Miquel Barceló. “La primera exposición que hizo la montó allí, en la escuela”.

Llanes como proyecto cultural

Presidente de Artistas por la Paz y Premio Mundial a la Paz en las Artes Plásticas en 1986 —una obra suya permanece en la ONU—, Carlos Gonzalo sigue mirando al futuro. Forma parte del ejecutivo de la Federación Europea de Artistas Plásticos y sueña con que “Llanes sea Casa de Cultura Europea”.

El Faro de Llanes es, por ahora, el primer paso. Un espacio para mostrar su obra, pero sobre todo para encender conversaciones. “Que pinten lo que les dé la gana, que no piensen en venderlo”, aconseja a los jóvenes artistas. Él, por su parte, sueña con construir espacios de exposición artística que amplíen la mirada de locales y visitantes y ayuden a convertir Llanes en epicentro cultural.