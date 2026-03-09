Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La espeleología asturiana se cita en Onís el 14 de marzo

Las ponencias abordarán investigación, gestión ambiental y revisión del pasado humano en cavidades naturales

Programa de las jornadas

Programa de las jornadas / Ayuntamiento de Onís

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Benia de Onís acogerá el próximo sábado 14 de marzo las Jornadas Espeleológicas “Exploraciones en Picos de Europa”, una cita organizada por la Federación de Espeleología del Principado de Asturias (FESPA) y concebida como un encuentro técnico y divulgativo abierto a especialistas, investigadores, aficionados y público general.

La jornada se celebrará en el Centro Municipal Polivalente “Hnos. Álvarez Marcos” (Tullidi) y pondrá el foco en la exploración, la conservación y el conocimiento científico de las cavidades naturales del entorno de los Picos de Europa. El programa arrancará a las 10.00 horas con la bienvenida y la presentación de una sesión estructurada en dos grandes bloques temáticos.

La primera parte estará dedicada a las exploraciones en Picos de Europa, con una ponencia sobre los trabajos espeleológicos en los puertos de Onís, a cargo del G. E. Polifemo de Oviedo, Gaem y colaboradores, y otra sobre tres décadas de exploración en el macizo, impartida por el G. E. GEMA de Gijón. Tras un descanso y café, la actividad continuará con un segundo bloque centrado en la vida subterránea y la conservación.

En ese apartado figuran una intervención de la arqueóloga Míriam García Capín sobre la revisión del Paleolítico y el interés arqueológico de las cuevas, una charla del biólogo Félix González Álvarez sobre murciélagos y cavidades y una ponencia de Rolando Rodríguez Muñoz acerca de la conservación de estos espacios. La organización subraya que las jornadas buscan divulgar el conocimiento acumulado durante años de exploración y reforzar la sensibilización social sobre la necesidad de proteger el patrimonio geológico y biológico asociado al medio subterráneo.

El encuentro refuerza además el compromiso del concejo de Onís con la promoción de actividades vinculadas al turismo de naturaleza y al conocimiento del medio, consolidándose como un punto de referencia para la divulgación científica y ambiental en el entorno de los Picos de Europa.

Noticias relacionadas

El encuentro cuenta además con la colaboración de asociaciones y colectivos espeleológicos que aportarán su experiencia en el estudio de los sistemas kársticos del entorno de los Picos de Europa y de otras zonas de interés geológico. La asistencia requiere inscripción previa a través de la página web de FESPA. www.fespasturies.com

