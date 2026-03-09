Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Herida una persona en el incendio de una casa en Posada de Llanes

El fuego calcinó el salón de la vivienda y el resto del inmueble y las plantas tercera y cuarta resultaron afectadas por el humo

El incendio en un edificio ubicado en la avenida La Vega de Santiago, en Posada, Llanes.

El incendio en un edificio ubicado en la avenida La Vega de Santiago, en Posada, Llanes. / SEPA

Una persona ha resultado afectada leve por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrada en el segundo piso de un edificio de cuatro alturas ubicado en la avenida La Vega de Santiago, en Posada, Llanes.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la mujer fue evacuada, con pronóstico leve, para más pruebas, hasta el centro de salud de Llanes. Hasta el lugar se desplazó el equipo de Atención Primaria de Llanes con la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

El fuego calcinó el salón de la vivienda y el resto del inmueble y las plantas tercera y cuarta resultaron afectadas por el humo. Tras extinguir el incendio los bomberos ventilaron y revisaron el resto del edificio.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 05.42 horas. En la llamada señalaban que estaba saliendo humo de la segunda planta de un edificio de cuatro alturas. El alertante indicaba que había visto a una persona en una ventana, pero luego se había metido para dentro.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos del parque de Llanes y otra del parque de Cangas de Onís. Paralelamente se informó al SAMU que envió los medios ya citados y a la Policía Local y Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Tras llegar al lugar los bomberos confirman que no hay nadie dentro del edificio. A las 06.26 horas dan el fuego por extinguido e inician labores de ventilación y refrigeración. A las 06.54 horas la dotación desplazada desde el parque cangués regresa a base y en el lugar permanecen, hasta las 07.40 horas, los bomberos del parque llanisco.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  4. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  5. La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
  6. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  7. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
  8. Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Amigos del País entrega su premio anual a Los Valencianos

Amigos del País entrega su premio anual a Los Valencianos

Nuevo hallazgo científico revela cómo prevenir proteínas tóxicas en el cerebro vinculadas al Alzheimer y el Parkinson: el papel de la tubulina

Nuevo hallazgo científico revela cómo prevenir proteínas tóxicas en el cerebro vinculadas al Alzheimer y el Parkinson: el papel de la tubulina

Viviendas a precio de coste en régimen de cooperativa: así es el proyecto que nace en Lugo de Llanera frente "a la especulación del mercado inmobiliario"

Viviendas a precio de coste en régimen de cooperativa: así es el proyecto que nace en Lugo de Llanera frente "a la especulación del mercado inmobiliario"

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para combatir el impacto de la guerra

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para combatir el impacto de la guerra

Moeve Fútbol Zone 1x16: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’

Moeve Fútbol Zone 1x16: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’

PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana
Tracking Pixel Contents