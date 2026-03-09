Herida una persona en el incendio de una casa en Posada de Llanes
El fuego calcinó el salón de la vivienda y el resto del inmueble y las plantas tercera y cuarta resultaron afectadas por el humo
Una persona ha resultado afectada leve por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrada en el segundo piso de un edificio de cuatro alturas ubicado en la avenida La Vega de Santiago, en Posada, Llanes.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la mujer fue evacuada, con pronóstico leve, para más pruebas, hasta el centro de salud de Llanes. Hasta el lugar se desplazó el equipo de Atención Primaria de Llanes con la ambulancia de soporte vital básico de la zona.
El fuego calcinó el salón de la vivienda y el resto del inmueble y las plantas tercera y cuarta resultaron afectadas por el humo. Tras extinguir el incendio los bomberos ventilaron y revisaron el resto del edificio.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 05.42 horas. En la llamada señalaban que estaba saliendo humo de la segunda planta de un edificio de cuatro alturas. El alertante indicaba que había visto a una persona en una ventana, pero luego se había metido para dentro.
La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos del parque de Llanes y otra del parque de Cangas de Onís. Paralelamente se informó al SAMU que envió los medios ya citados y a la Policía Local y Guardia Civil.
Tras llegar al lugar los bomberos confirman que no hay nadie dentro del edificio. A las 06.26 horas dan el fuego por extinguido e inician labores de ventilación y refrigeración. A las 06.54 horas la dotación desplazada desde el parque cangués regresa a base y en el lugar permanecen, hasta las 07.40 horas, los bomberos del parque llanisco.
