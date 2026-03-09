Un herido tras un choque entre dos turismos en la N-634, en Ribadesella
La víctima, de 68 años, quedó atrapado dentro del vehículo, lo que obligó a movilizar a los bomberos del parque de Cangas de Onís
María Terente Nicieza
Un conductor de 68 años resultó herido este lunes tras verse implicado en una colisión entre dos turismos en la carretera N-634, a la altura del punto kilométrico 331, en Fríes, concejo de Ribadesella. El hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser liberado por efectivos de Bomberos del SEPA antes de ser evacuado al Hospital de Arriondas, donde ingresó con pronóstico reservado y pendiente de nuevas pruebas.
Según la información facilitada por el Servicio de Atención Médica Urgente, el afectado fue atendido en un primer momento en el lugar del siniestro por el equipo de Atención Primaria de Ribadesella. Posteriormente fue trasladado al centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.
La conductora del otro turismo implicado en el accidente rechazó el traslado sanitario, aunque manifestó que acudiría por sus propios medios a un centro hospitalario.
El 112 Asturias recibió el aviso a las 14.02 horas. En la llamada se alertaba de una colisión entre dos coches en la citada vía y se indicaba que uno de ellos había quedado en la cuneta. En un primer momento no se sabía si había personas atrapadas, aunque poco después se confirmó que uno de los conductores no podía salir por sus propios medios.
La sala de coordinación movilizó entonces a una dotación de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias con base en Cangas de Onís y al jefe de la zona oriental. De forma paralela se avisó al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico.
Para liberar al herido, los bomberos retiraron primero la puerta del conductor. Después lo inmovilizaron con collarín y férula espinal y lo extrajeron por el portón trasero con ayuda de una tabla de rescate. A las 15.00 horas, el operativo informó de que el conductor atrapado ya había sido evacuado.
Tras completar las labores de seguridad y normalización de la vía, los efectivos se retiraron del lugar a las 15.38 horas. El incidente también fue comunicado a los responsables del mantenimiento de la carretera.
