El PP exige actuar en el paso a nivel de Posada y reclama a ADIF que cumpla el plan para eliminar los 36 de Llanes

El diputado autonómico del Partido Popular de Asturias Pedro de Rueda visitó este lunes el paso a nivel de Posada de Llanes para denunciar los continuos fallos en los sistemas de seguridad de la infraestructura y reclamar al Gobierno regional que exija al Ministerio de Transportes y a Adif el cumplimiento del plan para eliminar los 36 pasos a nivel existentes en el concejo, un acuerdo anunciado en 2023 que, según el PP, se encuentra paralizado sin explicación. Le acompañaron el también diputado José Felgueres y los concejales del PP llanisco Aurora Aguilar, Juan Carlos Armas y Josín Amor.

De Rueda señaló que el paso a nivel de Posada no es "un cruce más", sino una infraestructura por la que circulan a diario "cientos de vehículos" en una carretera que conecta el interior del Oriente de Asturias con la costa. "Los fallos en los sistemas de seguridad generan una situación de preocupación entre conductores y vecinos que no puede seguir ignorándose por una mera cuestión de seguridad", afirmó el diputado popular. Las barreras, según las denuncias de vecinos y usuarios recogidas por el PP, presentan averías con cierta frecuencia: en ocasiones permanecen bajadas sin causa aparente y en otras se mantienen levantadas cuando los trenes están en circulación.

Para el parlamentario popular, la situación en Llanes no es un caso aislado, sino el reflejo de una política de inversiones de Adif en Asturias que definió como "impresentable e indefendible". "Las obras acumulan retrasos de años, debido a una mala gestión”, declaró De Rueda. Como contraste, el diputado recordó que en agosto de 2025 Adif adjudicó por 1,4 millones de euros el proyecto constructivo para la supresión de un paso a nivel en Zalla, en el País Vasco. "Mientras en otros territorios los proyectos avanzan y pasan a fase técnica, en Asturias vemos cómo se cuestionan o se ralentizan compromisos que ya habían sido anunciados", lamentó.

Reclamación a Adif

De Rueda subrayó que el Ayuntamiento de Llanes ha cumplido ya con su parte del convenio firmado en 2023: ha elaborado y remitido los informes de expropiaciones necesarios para liberar los terrenos afectados. "Ahora corresponde al Ministerio y a Adif cumplir el compromiso adquirido y ejecutar todas las actuaciones previstas", exigió. El PP reclama también que las administraciones aclaren con urgencia si el plan para suprimir los 36 cruces ferroviarios sigue en pie, y que se adopten de inmediato medidas para reforzar la seguridad en los pasos más conflictivos mientras no se ejecuten las obras definitivas.

Ratas, maleza y obras inconclusa en La Galguera

El concejal y portavoz del grupo municipal del PP de Llanes, Juan Carlos Armas, amplió el diagnóstico de la situación en Posada. Además de los fallos en las barreras, Armas denunció la falta de desbroces en los laterales de la vía ferroviaria a su paso por el pueblo y la proliferación de ratas en el entorno, "un problema que está provocando una creciente alarma social entre la población de Posada". El concejal también lamentó que las obras para suprimir el paso a nivel de La Galguera, donde ya se habían dado los primeros pasos, continúen paralizadas. "Estamos a la espera de ver si de una vez se reanudan los trabajos ya iniciados", señaló Armas, quien reclamó que las administraciones implicadas den continuidad a los compromisos adquiridos.

Crítica al Gobierno de Barbón

Pedro de Rueda reservó sus palabras más duras para el Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón, al que acusó de ejercer de "cómplice silencioso" ante el Gobierno central. "Le pedimos al Gobierno del Principado que haga su papel, que cumpla su trabajo y reclame las inversiones para los asturianos, y que se ocupe de garantizar los servicios que los asturianos se merecen", afirmó el diputado. El PP ha registrado iniciativas en la Junta General del Principado para que el Gobierno regional presione con más firmeza al Ministerio de Transportes. "Asturias no puede seguir acumulando proyectos ferroviarios anunciados que luego se retrasan, se diluyen o desaparecen. La resignación del Gobierno regional, mientras vemos que las inversiones se ejecutan en otros territorios, le convierte en cómplice del retraso", concluyó De Rueda.