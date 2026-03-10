El Ayuntamiento de Cangas de Onís atiente esta petición de los vecinos de Mestas de Con

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha comenzado a atender la solicitud presentada por el vecindario de Mestas de Con para mejorar el entorno de los contenedores de basura y reciclaje en la zona de San Pumas.

"Nuestro personal municipal ya se encuentra trabajando para acondicionar este espacio, dando respuesta a una demanda del pueblo y contribuyendo a mantener un entorno más limpio y ordenado para vecinos, niños, visitantes y turistas", dice el regidor popular José Manuel González Castro.